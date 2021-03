Les feux passent au vert pour les Mavericks

Battre Orlando, en Floride, n’est clairement pas un exploit, mais pour Dallas, cette victoire compte double.

Elle est en effet symbolique sur le fond puisqu’elle permet au club texan de passer la barre des 50% de victoires, avec désormais un bilan de 17 succès pour 16 défaites.

Mais aussi sur la forme, avec une très bonne seconde mi-temps offensive (69 points marqués à 59% de réussite au shoot et seulement cinq balles perdues), surtout pour Kristaps Porzingis. Le Letton a rejoint les vestiaires à la pause avec deux petits points à 1/9 au shoot. En seconde période, il a réagi avec 15 points à 4/6 au shoot.

« Dès qu’un joueur comme lui met des shoots, ça donne de l’énergie », assure ainsi Jalen Brunson. « Il est bien évidement capital pour cette équipe. Il essaie de retrouver le rythme, il va le faire, et on assure ses arrières. »

« Comme toutes les autres équipes, on est bien mieux quand on n’a pas à gérer le Covid-19 »

Encore irrégulier, l’intérieur ne parvient pas à enchaîner les matches de très haut niveau. Mais comme la machine texane tourne à plein régime depuis dix matches (huit victoires), il peut briller par séquences et faire des différences sur des courtes périodes.

« J’ai adoré notre façon de jouer », se réjouit Rick Carlisle. « La manière dont la balle a bougé, c’était merveilleux. Pour ce qui est de KP, il a fait un bon match, et sa deuxième mi-temps a été une des clés de la rencontre. J’ai aimé sa prestation globale : sa présence près du cercle, sa capacité à contester devant le panier. »

Depuis un mois, avec la montée en puissance de Luka Doncic, les Mavericks ont enfin trouvé un peu de stabilité après un début d’exercice bancal. Fin janvier, ils attendaient encore le retour des absents, notamment ceux touchés par le Covid-19, pour évoluer avec un groupe complet et enfin donner leur pleine mesure.

« Comme toutes les autres équipes, on est bien mieux quand on n’a pas à gérer le Covid-19 », constate logiquement le coach des Mavericks. « On a appris pendant cette période. Pour débuter la saison, collectivement, on n’était pas en bonne condition et on en a payé le prix. Mais les gars ont grandi ensemble dans les difficultés et l’adversité. Ça nous a rendu plus fort. On joue un très bon basket depuis dix matches. Les signes sont bons. »