Les Mavericks en pleine recherche de solutions

C’est un constat qui parle même s’il ne dit pas tout. La saison passée, Dallas n’avait jamais connu l’affront de perdre trois matches de suite. Et là, après le revers contre le Jazz, l’équipe en forme du moment, les Mavericks affichent trois revers de rang.

La douzième place de la conférence Ouest (8 victoires, 10 défaites) permet de mieux saisir encore la (mauvaise) situation actuelle de la franchise texane.

« Je ne sais pas quoi dire », regrettait Luka Doncic après la défaite face à Utah, pour le Dallas Morning News. « Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On est comme ça en ce moment. On doit se réveiller et faire mieux. »

Les maux des Mavericks sont effectivement toujours les mêmes : il y a des manques au rebond et la défense reste bancale. De plus, dernièrement, Doncic et sa bande se laissent dominer et accusent souvent des écarts importants durant les matches.

Sans oublier une incapacité à gagner à domicile. Cette saison, les Mavericks ont disputé six matches dans l’American Airlines Center et ils n’ont réussi qu’à en gagner deux…

Un groupe au complet et ça redémarre ?

Les retours en forme de Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Dwight Powell (bien remis du Covid-19) vont apporter de la profondeur et de l’énergie à cette équipe, sans régler tous les problèmes pour autant.

« Ces trois-là sont des compétiteurs, donc ils ne vont pas avoir besoin de longtemps pour retrouver des jambes », assure Tim Hardaway Jr. « On n’a pas encore vraiment joué ensemble, collectivement. On n’était jamais au complet cette saison, donc c’est dur. Le virus nous a affectés. Mais ce n’est pas une excuse. »



Comme son coéquipier, Kristaps Porzingis plaide tout de même pour le manque de vécu collectif afin d’expliquer ce retard à l’allumage. « On n’a pas l’alchimie qu’on recherche », admet le Letton. « Nos rôles ne sont pas clairs. On est un groupe talentueux, mais tant qu’on n’aura pas évolué et passé du temps sur le terrain ensemble, on n’aura pas d’alchimie. »

Combien de temps va-t-il falloir attendre avant de voir une machine texane enfin en état de marche ?

« C’est le début pour ceux qui sortent du protocole », rappelle Rick Carlisle. « Il faut qu’ils reviennent en forme. Ce match contre Utah était un premier pas important, au niveau de la condition physique. Il faut construire dessus. Le virus est différent selon les personnes, mais ces trois-là sont en bonne forme, vu les circonstances, l’isolement et les entraînements. »