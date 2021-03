Les Lakers ont retrouvé leur défense

Meilleure équipe au « Defensive rating » avec 105.1 points encaissés sur 100 possessions, les Lakers ont traversé une période de turbulences et comme son équipe avait directement enchaîné deux mois après son sacre, Frank Vogel s’attendait à affronter des moments difficiles comme il l’a évoqué chez Yahoo! Sports.

« Nous allons connaître des moments difficiles durant la saison. Je me souviens du début de saison où je disais qu’il y allait avoir des soirs compliqués à cause des revirements. Il y a eu cette mauvaise série avec Anthony [Davis] et Dennis [Schröder] absents. Nous étions un petit peu dans une période mouvementée. On a continué de se battre, de garder nos principes, on a fait quelques petits ajustements et évidemment avoir Dennis de retour nous a aidés et c’est bien de le voir. »

En effet, durant l’absence de Dennis Schröder liée au protocole Covid, la défense de Los Angeles est devenue beaucoup plus perméable avec 111.5 points encaissés de moyenne.

Compenser l’absence d’Anthony Davis…

Alors que depuis son retour, conjugué à la titularisation de Markieff Morris à la place de Kyle Kuzma, les Lakers ont maintenu Portland et Golden State respectivement à 93 et 91 points. Une belle performance quand on sait que ces deux équipes possèdent deux des plus gros scoreurs de la ligue sur les lignes extérieures.

En attendant AD, LeBron James est satisfait de la manière avec laquelle son équipe a réagi à cette série de défaites.

« Quand tu perds une pièce essentielle comme AD, ça prend un certain temps, aussi bien offensivement que défensivement, de retrouver le rythme qui était le notre. Je pense que sur ces deux derniers matchs, on a fait du bon boulot pour jouer comme il fallait. C’est ce que nous devons faire pour être efficace. C’est là que nous devons courir […] pour profiter des uns et des autres. »

Aujourd’hui, seul Anthony Davis manque à l’appel, et par conséquent, les joueurs retrouvent petit à petit leur rôle comme le souligne le « King ». » Et je pense aussi que les gars savent quand ils vont jouer, ils connaissent les rotations, leur rôle, et tous les petits détails de ce genre. Évidemment, les gars doivent rester prêts, mais maintenant les gars connaissent leurs rotations et ça a mieux marché pour nous. »