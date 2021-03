Encore une belle ribambelle de candidats sur les lignes arrières avec Jamal Murray, Collin Sexton, Zach LaVine, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, James Harden, Luka Doncic ou encore Donovan Mitchell, mais Devin Booker est celui qui associe à nos yeux le mieux performances individuelles et collectives.

À ses côtés, on a hésité entre Bradley Beal et Russell Westbrook, les Wizards retrouvant des couleurs. Et si l’arrière était peut-être un choix plus sûr, le meneur l’emporte finalement par son activité.

Sur les ailes, le choix fut plus simple, avec Giannis Antetokounmpo qui s’affiche comme une évidence, Julius Randle prenant lui assez facilement le pas face à Jimmy Butler, Kawhi Leonard ou LeBron James.

Néanmoins, on tenait quand même à souligner le bilan parfait de Miami (quatre victoires sur la semaine et même six de suite) et on choisit donc Bam Adebayo sous le cercle, au détriment de Nikola Jokic et Joel Embiid, candidats hebdomadaires pour cette place, ainsi que Deandre Ayton ou encore Jarrett Allen.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.