Opération jeunesse au Slam Dunk Contest ?

Qui va succéder à Derrick Jones Jr comme vainqueur du Slam Dunk Contest ? Ce ne sera sans doute pas Zach LaVine ou Miles Bridges, puisque la NBA semble avoir décidé de miser sur les jeunes, et même les très jeunes…

Selon ESPN, trois participants seraient déjà connus, et il s’agit d’Obi Toppin, le rookie des Knicks, d’Anfernee Simons, l’arrière des Blazers, et du rookie des Pacers, Cassius Stanley. Ce dernier est un monstre physique et un spécialiste des concours de dunks.

A 21 ans, Simons fait figure d’ancêtre avec ses trois années d’expérience… et si ce casting se confirme, il ne resterait plus qu’un nom à ajouter. Pourquoi pas Zion Williamson, même si l’intéressé participera déjà au All-Star Game et que le concours de dunks a lieu à la mi-temps du match des étoiles…