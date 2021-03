LeBron James atteint la barre des 1 300 matches joués en carrière

Avec 19 points, 6 rebonds et 4 passes, ce n’est clairement pas son meilleur match de la saison, mais cette victoire contre les Warriors est importante pour LeBron James puisqu’il s’agissait de son 1300e match en saison régulière.

Une barre symbolique, qu’il est seulement le 24e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre.

Dans le détail, James a joué 548 rencontres avec les Cavaliers entre 2003 et 2010, puis 294 avec Miami entre 2010 et 2014, avant de retrouver une nouvelle fois Cleveland pour 301 parties jusqu’en 2018. On ajoute à ça désormais 157 matches avec les Lakers depuis trois saisons et on obtient bien 1300 matches au compteur.

D’ici la fin de la saison, le MVP des Finals 2020 sera entré dans le Top 20 des joueurs les plus capés puisqu’il va rapidement dépasser Ray Allen (1300 matches lui aussi en carrière), Elvin Hayes (1303), Andre Miller (1304) ou encore Buck Williams (1307).

Puis, s’il dispute tous les matches restants (37 rencontres à jouer encore pour Los Angeles), il pourrait arracher la 17e place et passer ainsi devant Jamal Crawford (1327) puis Artis Gilmore (1329) et enfin Gary Payton (1335).

Tout en haut du classement, on retrouve le quasi intouchable Robert Parish avec… 1 611 matches. L’ancien pivot des Celtics est suivi de Kareem Abdul-Jabbar, Vince Carter et Dirk Nowitzki.