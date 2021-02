Pascal Siakam reviendra après la coupure du All-Star Game

Branle-bas de combat à Toronto, ou plutôt à Tampa, où le Covid-19 rode puisque la quasi-totalité du staff de Nick Nurse est placé à l’isolement, mais aussi Pascal Siakam. Absent face aux Rockets, l’ailier des Raptors est en quarantaine et ESPN révèle qu’il va rester au moins une semaine à l’écart du groupe.

Ce qui signifie qu’il va manquer les trois prochains matches, et on ne le reverra donc qu’après la coupure du All-Star Game. S’il n’y a pas de complication, il reviendra que la rencontre face à Atlanta le 11 mars prochain. En son absence, les Raptors avaient décidé de titulariser Chris Boucher pour épauler OG Anunoby dans une configuration « very small ball » sans pivot.