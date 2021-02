Kemba Walker, la performance qui tombe à pic

Difficile de faire contexte plus parfait pour réussir son meilleur match de la saison. Face à Indiana, Kemba Walker a non seulement inscrit 32 points à 10/19 au shoot et délivré 6 passes mais il l’a fait dans une soirée où Jayson Tatum et Jaylen Brown sont passés à côté (24 points à 9/30 au tir à eux deux).

C’est visible depuis maintenant plusieurs semaines : Boston est en crise, et sans ses deux All-Stars la situation serait sans doute encore plus catastrophique. Dès lors, dans un match contre une équipe comme les Pacers, s’ils ne sont pas dedans, il faut impérativement avoir un Walker de haut niveau pour espérer exister. Surtout après une entame de rencontre aussi ratée.

« Je ne pense pas qu’on aurait gagné ce match sans sa volonté », assure Brad Stevens à ESPN. « Quand on s’est retrouvé mené 18-4, c’est lui qui a parlé le plus fort. Il nous a ramenés dans la partie. C’est ce que font les bons joueurs, les vétérans. Il nous a portés. »

« Je sais que les gars me regardent dans ces moments-là. Je dois rester dedans, rester positif, apporter de l’énergie »

Quand les Celtics ont donc réagi à ce 18-4, avec un 15-2, Walker a été à l’origine, soit par des paniers soit par des passes, de treize des quinze points de son équipe. Lui qui peine beaucoup cette saison pour retrouver des sensations et peser sur les rencontres a enfin réussi à être tranchant.

« J’essaie d’apporter mon leadership chaque soir », explique-t-il. « J’utilise ma voix le plus possible pour soutenir mes coéquipiers quand les choses tournent mal. Je sais que les gars me regardent dans ces moments-là. Je dois rester dedans, rester positif, apporter de l’énergie. »

Le salut viendra des anciens

C’est même lui qui a validé la victoire celte sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes, malgré les ultimes efforts de Domantas Sabonis dans le « money time ». Une prestation de leader, au moment idéal alors que Boston restait sur trois défaites de rang.

« On va trouver des solutions », annonce Walker. « C’est à moi de le faire, à Brown, à Tatum, à Marcus Smart, même à Tristan Thompson. Jeff Teague va apporter sa pierre aussi. C’est aux anciens de trouver, comme à Brad Stevens. On doit rester ensemble, ne pas se disperser. Les choses vont mal en ce moment, mais ça peut vite changer. »