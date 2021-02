Gros fashion faux pas pour le Thunder et les Hawks

Depuis quelques années, et la création de quatre jeux de maillot par équipe, la NBA est plus laxiste sur les tenues des équipes. Auparavant, les équipes qui jouaient à domicile étaient forcément en blanc, et c’était évidemment plus simple à gérer. Cette fois, il y a eu un bug, et il a donc été corrigé à la mi-temps. « Je pense que c’était un peu plus facile pour notre vision périphérique, et des choses comme ça » a résumé Shai Gilgeous-Alexander.