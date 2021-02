Anthony Davis découvre le rôle d’assistant-coach

Si les Lakers traversent actuellement leur première zone de turbulences de la saison, ils peuvent néanmoins compter sur la présence sur le banc d’Anthony Davis pour garder le moral. Sans leur intérieur, sur la touche pour encore quelques semaines, les champions en titre souffrent ainsi terriblement, s’inclinant à cinq reprises en six matchs, depuis sa blessure au mollet et au tendon d’Achille.

Dans l’incapacité d’aider, sur le parquet, les « Purple & Gold » à inverser la tendance, « AD » s’évertue donc à contribuer autrement. En occupant, notamment, un rôle d’assistant-coach auprès de Frank Vogel. Face au Heat, aux Wizards ou au Jazz, on l’avait ainsi beaucoup vu discuter avec ses coéquipiers (LeBron James, Montrezl Harrell, Talen Horton-Tucker…), plaquette ou iPad à la main, afin de leur montrer ce qu’il fallait qu’ils corrigent dans leur jeu, lors des temps-morts.

« Mon rôle est de tout faire sur le banc et d’essayer de coacher mes coéquipiers en les aidant à voir ce que je remarque », explique Anthony Davis, à propos de sa nouvelle mission, pour The Athletic. « Quelque chose peut se produire pendant qu’un joueur est sur le parquet et il peut vouloir le revoir pour s’ajuster. Donc j’utilise la vidéo car la vidéo ne ment jamais et je peux montrer au joueur ce qu’il fait de bien ou de mal. Histoire que cela nous soit bénéfique quand il retourne sur le terrain. Cette fois-ci, ils n’entendent pas les remarques d’un entraîneur à plein temps mais d’un joueur qui se trouve généralement sur le parquet, la plupart du temps. »

Retour prévu pas avant la mi-mars

Dans le même temps, en plus de ses nouvelles fonctions temporaires d’entraîneur, Anthony Davis n’en oublie évidemment pas de bosser physiquement, pour retrouver au plus vite les terrains. En l’état, celui-ci est annoncé absent au moins jusqu’au All-Star break et, dans le meilleur des cas, il pourra rejouer à partir du 18 mars prochain, pour la réception des Hornets.

« Je fais un peu de rééducation au quotidien. Rien de bien fou mais je fais pas mal de choses à la salle de musculation. »

En attendant le retour aux affaires de leur intérieur All-Star, les Lakers vont devoir faire bloc collectivement afin de se tirer de cette période compliquée dans laquelle ils se trouvent empêtrés. Comme en témoigne leur série de quatre défaites d’affilée.

« C’est vraiment compliqué [en ce moment], mais cela démontre également ce sur quoi nous devons nous améliorer et les faiblesses de notre équipe sur lesquelles nous devons travailler, en vue des playoffs », analyse simplement Anthony Davis. « C’est une bonne opportunité d’apprendre, pour nous. Donc personne n’est véritablement inquiet de cette situation. Bien sûr, nous aimerions gagner chaque match et, ce, le plus rapidement possible, pour que tout le monde se sente bien. »