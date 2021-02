Même s’il y a la défaite au bout, le Thunder adore les fins de match serrées

Avec huit défaites lors de ses onze derniers matchs, le Thunder est en chute libre sur ce mois de février. Mais pour Mark Daigneault, l’entraîneur en chef de la jeune bande d’Oklahoma City, il n’y a rien de dramatique pour autant.

L’effet de surprise du début de saison, avec 5 victoires pour 4 défaites en début de saison, est passé mais le Thunder garde le moral malgré ces revers qui s’accumulent. Mieux, toute l’équipe se réjouit de pouvoir, soir après soir, disputer des fins de matchs serrées, idéales pour préparer l’avenir.

« Coach le dit souvent : on peut toujours contrôler notre niveau de compétitivité »

« D’abord, c’est très bien. En fin de compte, la plupart des équipes vont jouer la moitié de leurs matchs avec une fin de match serrée », analyse Coach Daigneault dans Basketball News. « Je pense que chaque joueur et chaque équipe doit développer sa qualité à pouvoir exécuter des deux côtés du terrain sur chaque possession. Quand ça devient tendu, comme en playoffs, c’est très important pour nous de pouvoir vivre ces situations et de voir comment les gars y répondent. Je pense qu’on a plutôt bien géré ces moments-là. On s’est donné une chance de gagner certains matchs, et même dans les défaites, on a plutôt bien exécuté les systèmes. On en a retenu les leçons et on a plus de confiance sur ces mêmes situations. »

Sur sept de ses douze victoires cette saison, le Thunder a terminé à 5 points ou moins d’écart avec son adversaire. A l’inverse, OKC a également perdu sur 5 points ou moins à quatre reprises (sur 19 défaites).

« Ça revient simplement à prendre chaque possession au sérieux : d’être concentré défensivement et offensivement et rester agressif », ajoute Muscala. « Il y aura des soirs, des périodes de matchs ou des périodes de la saison où les tirs ne veulent pas rentrer ou inversement quand tout tombe dedans. Mais il faut garder les bonnes habitudes, se soutenir les uns les autres, jouer dur en défense et se reposer chaque soir sur notre effort collectif. Coach le dit souvent : on peut toujours contrôler notre niveau de compétitivité. Si on fait ça durant toute la saison, on peut accepter les résultats. »

Attendu comme une des équipes qui doivent finir au fin fond du classement, pour jouer la loterie la saison prochaine, le Thunder défend crânement ses chances chaque soir. C’est un beau poil à gratter de la NBA car OKC ne va jamais lâcher un match, même si l’écart peut sembler rédhibitoire.

« Si tu es concentré sur chaque possession, tu n’as pas tellement de temps pour te lamenter sur le passé ou te projeter trop loin dans le futur », poursuit Mike Muscala. « Avec cette saison à 72 matchs et toute l’incertitude liée au Covid, c’est bien de pouvoir trouver un peu de calme dans le moment présent. Coach Mark veut s’assurer qu’on saisit chaque opportunité et qu’on est reconnaissant de la chance de pouvoir jouer. »

« Dès que quelqu’un voit quelque chose, on en parle ensemble »

Avec neuf joueurs à 23 ans et moins, l’effectif du Thunder ne manque pourtant pas de joueurs expérimentés pour donner le bon exemple avec Al Horford, George Hill ou encore Mike Muscala. C’est ce mélange des générations qui permet aux jeunes pousses d’OKC de tirer toutes dans le bon sens.

« Le plus important pour nous, c’est de continuer à mettre en application ce dont on parle », reprend Daigneault. « Quand on a une jeune équipe, les gars cherchent encore à trouver leur place, à savoir ce qu’ils doivent faire, comment ils doivent se préparer, comment ils doivent jouer. Ils ont les yeux grand ouverts, surtout avec Al, George, Mike et Darius. On a beaucoup de jeunes joueurs qui commencent leur carrière et ils ont de très bons exemples de vétérans très professionnels dans leur préparation et dans la maturité. Ils ont des habitudes de gagneur, avec un jeu impeccable en fondamentaux et très constant. On ne force personne à prendre la parole mais ils le font volontiers et c’est très bien pour le groupe. »

Du haut de ses 19 ans, le rookie tricolore du groupe, Théo Maledon, apprécie forcément le modus vivendi adopté par sa nouvelle équipe : « Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que tout le monde participe, peu importe si c’est Al ou si c’est un joueur avec deux ans d’expérience. Dès que quelqu’un voit quelque chose, on en parle ensemble, on se tient responsable les uns les autres. Ça nous aide à avancer et corriger nos erreurs pour ne plus les refaire. »

S’il y a maintenant peu d’espoirs que le Thunder crée la surprise comme la saison passée, en s’invitant en playoffs, la jeune troupe de l’Oklahoma n’en reste pas moins une équipe à suivre par sa capacité à s’accrocher malgré des écarts de niveau qui peuvent s’avérer très grands avec ses adversaires.

« Je ne me considère pas comme le seul et unique leader de l’équipe », conclut Shai Gilgeous-Alexander. « Il y a tellement de gars qui peuvent prendre la parole, sur et hors du terrain. On a un groupe de gars si altruistes qu’on n’a pas besoin d’un leader désigné. On veut simplement le meilleur les uns pour les autres et on essaie tous de faire la bonne action au bon moment. C’est comme ça que le coach définit un leader, celui qui fait les bonnes actions au bon moment, pas forcément le plus expérimenté ou le plus talentueux. »

Sans véritable objectif cette saison, si ce n’est de faire progresser ses jeunes prodiges (sans oublier Aleksej Pokusevski, voire Moses Brown et Jaylen Hoard dans l’équipe affiliée de G-League), le Thunder accumule en fait des victoires chaque soir. Encore plus quand ils peuvent accrocher des cadors à leur tableau de chasse…