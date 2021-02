Pour Utah, c’est la win et le Niang

Utah a d’abord souffert face à Charlotte et comptait encore 9 points de retard à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps. Puis le ciel est tombé sur la tête des Hornets, ou plutôt la pluie… de 3-points. Joe Ingles a montré la voie peu avant le début du dernier acte, inscrivant deux missiles à 3-points avant de voir Georges Niang l’imiter pour faire passer le Jazz en tête à 12 minutes de la fin (91-90).

S’en est suivie une incroyable avalanche de paniers longue distance. Euphoriques, les Jazzmen ont alors converti 11 de leurs 16 tentatives derrière l’arc pour faire exploser les compteurs et sceller un nouveau record de franchise, à 28/55 dans l’exercice, pour un 25e succès cette saison (132-110).

« Ça montre juste la détermination et le caractère de cette équipe », a déclaré Donovan Mitchell (23 points, 8 passes décisives) à l’issue de ce quatrième quart-temps à sens unique, remporté 41 à 20. « C’est vraiment de là que tout part avec nous. Ça ne sera jamais parfait, et on aura encore des mi-temps comme ça. Mais l’important, c’est la façon dont on répond ensuite ».

Un « perfect » en 16 minutes !

Alors que l’adresse du Jazz a tutoyé la perfection le temps de 12 minutes, Georges Niang s’est distingué avec une performance de choix : 21 points à 7/7 à 3-points en 16 minutes ! A 4/4 dans le dernier acte, il s’est notamment payé le luxe d’inscrire le dernier 3-points du match, le 19e pour un joueur du banc, à 35 secondes de la fin, pour le plaisir.

« Quand tu es dans les rythme et que les paniers rentrent, la vie est vraiment belle. On a cette impression d’être « in the zone », a-t-il glissé après avoir été copieusement arrosé par ses coéquipiers, histoire d’essayer de refroidir le joueur le plus chaud de la soirée. « Mes coéquipiers ont fait un super boulot en me maintenant impliqué en attaque. Leur défense commençait à reculer et Joe (Ingles), Mike (Conley) et Jordan (Clarkson) ont continué à me trouver et j’ai juste mis mes tirs. La vie est bien plus facile quand tu mets tes tirs ».

Le sens du collectif et du sacrifice, la marque de fabrique du Jazz

L’ailier a été le symbole de cette attaque où le danger peut venir de partout. Et Quin Snyder n’a pu que se réjouir de voir un nouvel élément briller à son tour, impliqué dans son rôle. « Tous ses coéquipiers savent combien il travaille dur. Il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe. Quand il est comme ça, son shoot peut devenir très important pour nous. C’est une arme de plus », a-t-il souligné.

Fidèle à l’état d’esprit qui règne dans l’équipe depuis la reprise, Georges Niang a quant à lui tenu à souligner la prestation de son coéquipier Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds, 6 contres) pour ses nombreux stops défensifs qui ont contribué à maintenir les Jazzmen dans le coup.

« Pour moi, cette victoire est avant tout l’œuvre de Rudy Gobert. Je trouve que sa domination en défense n’est pas assez mise en avant. Il mérite le ballon du match ce soir », a-t-il ajouté. « Il a fait un excellent travail en étant notre ancre défensive et il nous a permis de repartir en contre-attaque avec ses contres afin de ne pas laisser leur défense se mettre en place. C’est ce qui est génial dans cette équipe. Nous avons des gars qui s’investissent et se sacrifient dans leurs rôles ».