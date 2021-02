NCAA : sous les yeux des scouts NBA, Cade Cunningham et Oklahoma State dominent encore Texas Tech

Comme en janvier dernier, Texas Tech et Oklahoma State ont eu besoin d’une prolongation pour se départager. Et comme en janvier, ce sont les Cowboys de Cade Cunningham (20 points, 5 rebonds) qui sont sortis vainqueurs de ce duel face aux Red Raiders de Mac McClung (17 points).

Devant une douzaine de scouts présents à Stillwater, dont Sam Presti du Thunder, le freshman star d’Oklahoma State a réalisé une belle prestation avec 8/13 aux tirs, dont deux paniers importants en fin de match. Mais il a dû aussi manquer de longues minutes en début de 2e mi-temps après avoir écopé de sa quatrième faute après 3 minutes de jeu après le retour aux vestiaires.

Cade Cunningham « scouté » de près

Porté par Terrence Shannon Jr. (18 points), Texas Tech comptera jusqu’à 11 points d’avance mais le collectif des Cowboys, incarné par le duo de sophomores Kalib Boone (18 points) – Avery Anderson III (16 points), va reprendre le dessus. McClung rentrera tout de même deux tirs décisifs, plus la passe, pour arracher la prolongation.

Mais l’autre jumeau Boone, Keylan, n’a pas tremblé pour sceller la victoire de son équipe aux lancers en prolongation (74-69). C’est la troisième victoire de rang pour Oklahoma State et le quatrième match de suite avec Cade Cunningham qui mène les Cowboys au scoring.

S’il perd 4 balles par match, Cunningham reste un des joueurs les plus surveillés pour la prochaine Draft NBA. A 19 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne, à 43% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points, Cunningham répond aux immenses attentes autour de lui cette saison. L’arrière débutant a terminé un seul match sous les 10 points marqués (une facile victoire face à Kansas State) et il a réussi à 9 reprises à atteindre la vingtaine ou plus.

SUIVRE LA NCAA AVEC ESPN PLAYER

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option Mensuel ou Annuel.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal).

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.