Privé de « money-time », Paul George a fait trembler les Nets

De retour de sa blessure à l’orteil au match précédent, Paul George n’avait pas spécialement brillé contre le Jazz. Opposé à des Nets également en pleine bourre cette nuit, il est cette fois-ci reparti sur les bases de sa belle saison individuelle (quasiment 24 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, à 50% aux tirs, 47% à 3-points et 91% aux lancers). Preuve en est, il a terminé avec 34 points, 6 rebonds et 7 passes au compteur, à 12/19 aux tirs, 4/9 à 3-points et 6/8 aux lancers.

Et s’il n’a finalement pas été en mesure d’éviter la défaite des siens, l’arrière/ailier des Clippers a malgré tout été le principal artisan du comeback de la franchise californienne, dans le quatrième quart-temps. Car ces derniers, encore menés de 15 points à neuf minutes de la fin, semblaient incapables de grignoter leur retard, accumulé pendant trois quarts-temps.

Mais c’était avant que « PG13 », accompagné du bon passage d’Ivica Zubac, ne sorte de sa boîte.

Le temps de jeu, seul frein au coup de chaud de « PG13 »

En deux minutes, et tantôt aux lancers-francs, à 3-points ou à la passe, Paul George a effectivement instigué un run de 9-0 pour Los Angeles, rapidement revenu à deux possessions. James Harden, Kyrie Irving ou encore DeAndre Jordan se sont dès lors relayés afin d’éteindre cet incendie, allumé par leur adversaire, qui avait ensuite inscrit sept nouveaux points consécutifs. Histoire de porter le score, toujours à l’avantage de Brooklyn, de 96-81 à 103-99.

Seul Tyronn Lue pouvait finalement calmer ce coup de chaud du sextuple (bientôt septuple ?) All-Star, impliqué sur 16 des 18 points marqués par les Clippers, sur cette séquence. En effet, le coach angeleno a étonnamment décidé de se passer de son homme en forme pour les trois dernières minutes de la partie. Un choix surprenant, avant tout motivé par le fait qu’il ait atteint sa limite de temps de jeu (32 minutes) un peu trop rapidement.

« Je trouvais que le match nous échappait, donc nous devions le remettre en jeu [dès le début du quatrième quart-temps] pour rattraper notre retard », expliquait Tyronn Lue après coup, à ESPN. « Il a bien joué et a été super pour nous ramener dans le match, donc ça a été une décision difficile [de le sortir]. Mais le plus important, c’est qu’il soit en bonne santé. Rien n’est plus prioritaire que sa santé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, et c’est ainsi. »

Une frustration accentuée par les décisions arbitrales

De son côté, le principal intéressé était forcément frustré de ne pas avoir pu aider ses coéquipiers au moment où il fallait faire la décision afin d’empocher la victoire. D’autant plus qu’il se sentait bien physiquement.

« J’étais prêt à jouer. Je voulais continuer. Je suis débarrassé [de mes pépins physiques] désormais. Je parle évidemment après coup, mais je me sens bien et je suis en bonne santé. »

Pour ne rien arranger, Paul George a été particulièrement irrité par des décisions litigieuses de la part des arbitres, en faveur des Nets. Ce qui lui a valu de nouveaux propos critiques à l’encontre du corps arbitral, auteur d’un coup de sifflet décisif sur la dernière possession du match. À la lutte avec James Harden, toujours aussi doué pour bien vendre les contacts, Kawhi Leonard se dirigeait alors vers le panier afin d’égaliser, avant de s’aider de son bras et de se rendre coupable d’une faute offensive.

« Je ne suis jamais vraiment entré dans le jeu du flopping mais, dans le jeu d’aujourd’hui, c’est un signe d’intelligence. C’est intelligent [de leur part]. Ils contrôlent les arbitres et les ont mis dans leur poche. Donc bravo à ceux qui excellent dans ce domaine. »