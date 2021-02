Joel Embiid analyse son énorme début de saison

Joel Embiid a encore marqué le coup avec une performance majeure vendredi soir : un record en carrière à 50 points face à Chicago, venu confirmer son début de saison des plus propres. Année après année, le pivot des Sixers a épuré son jeu au point d’être devenu quasiment injouable. Sur ce mois de février, ses statistiques ont de quoi effrayer la concurrence à l’Est alors qu’il tourne à 35 points et 11 rebonds en moyenne par match. Et surtout, Philly fait la course en tête.

Invité à s’exprimer sur les aspects qui lui ont permis de franchir un cap cette saison, Joel Embiid a bien sûr mentionné le rééquilibrage de l’effectif avec l’arrivée de shooteurs comme Danny Green ou Seth Curry. Mais c’est au niveau mental, dans la concentration et la régularité, qu’il estime avoir le plus progressé.

« J’ai l’impression que je maîtrise mieux le rythme d’un match », a-t-il confié. « Je dirais que la seule différence entre cette année et l’année dernière, ce n’est pas tant le coaching, il s’agit plutôt de ma volonté de dominer chaque minute que je passe sur le terrain. L’année dernière, je traversais une période difficile. C’est juste que je n’y arrivais pas. Et puis les moves que Daryl Morey a faits, en ajoutant tout ce potentiel de shoot extérieur, m’aident aussi beaucoup. Mais comme je l’ai dit, il s’agit davantage de moi, arrivant à un tournant et étant motivé pour être bon chaque soir, en défense et en attaque ».

Une panoplie offensive étoffée et mieux utilisée

En attaque, le Camerounais n’a jamais été aussi fort, loin de ses premiers pas dans la ligue au niveau de ses choix et de la lecture de jeu, même s’il perd encore beaucoup de ballons (3.4 sur la saison, 4 en moyenne sur le mois de février).

Sa palette offensive demeure l’une des plus fournies au poste et le fait de prendre moins de tirs à 3-points par match l’oblige sans doute à en prendre dans de meilleures positions. L’ensemble en fait un sacré casse-tête pour ceux qui se présentent sur sa route.

« C’est ce qui me rend indéfendable », a-t-il ajouté. « Si vous voulez envoyer du monde sur moi, je vais trouver mon chemin vers la ligne des lancers, ou je vais finir au panier. Si vous reculez, j’ai ce tir après une feinte, et aussi mon préféré, le « pull-up », c’est un tir facile que je peux me procurer au poste. Donc ça devient difficile quand tu as autant d’options. J’ai beaucoup étoffé mon jeu, et ça marche plutôt bien ».

L’épanouissement du reste de l’équipe dans le collectif est de la cohésion du groupe de Doc Rivers sont également des éléments importants. Il se trouve que le moral des troupes est au beau fixe, ce qui aide aussi sans doute Joel Embiid à se sentir plus à l’aise.

Avec l’enchaînement des victoires, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les leaders comme le tandem Simmons-Embiid, les role-players ou les lieutenants comme Tobias Harris.

Le double affrontement à venir face aux Raptors, la franchise qui l’avait fait fondre en larmes un soir de mai 2019, promet à nouveau de faire des étincelles. Toronto étant peu armé au poste 5, les pleurs pourraient bien changer de camp cette fois…