Sur un nuage, les Wizards stoppent la belle série des Blazers

De retour à domicile après un road trip parfait à 3 victoires en 3 matchs, les Blazers se font surprendre par les Wizards. Damian Lillard rentre un tir à 3-points de très loin mais Rui Hachimura et Washington sont plus agressifs d’entrée. Enes Kanter et Derrick Jones Jr. permettent cependant d’équilibrer la barque, avec ce dernier qui récupère un rebond offensif avant de dunker à deux mains.

Portland prend même 6 points d’avance grâce à Trent Jr. de loin et Kanter de près. Russell Westbrook et Bradley Beal y répondent dans un premier temps mais Trent y retourne et Carmelo Anthony se joint à lui avec deux tirs de loin, dont un plus la faute. Malgré 11 points de Beal, les Blazers remportent ce 1er quart de 12 longueurs, avec un bon 8/17 à 3-points (43-31).

Les Wizards démarrent le 2e quart sur un 12-2 qui relance complètement les débats, avec Robin Lopez qui se rappelle au bon souvenir des Blazers. Anfernee Simons et Trent Jr. redonnent de l’air à leur équipe mais Portland déchire aux tirs. Beal continue lui son festival et ajoute un 2e quart-temps à 11 points pour arriver à 22 à la pause.

A 4/25 aux tirs, les Blazers sont à la rue et encaissent un cinglant 30-12 sur la période. Ils se retrouvent ainsi menés de 6 points à la pause (61-55) grâce à Beal mais aussi Westbrook, à 16 points et 8 passes déjà. En face, une fois n’est pas coutume, Damian Lillard est en travers offensivement à 2/13 aux tirs…

Quand Lillard ne suffit pas

Lillard retrouve la mire d’entrée au retour des vestiaires avec un tir très longue-distance, mais les Wizards gardent la main à l’image d’un gros dunk de Moe Wagner. Grâce aux rebonds offensifs, et Kanter dans la peinture, Portland arrive à compenser sa maladresse pour repasser devant.

Lillard a enfin trouvé son rythme et ça fait mal : 23 points à 5/5 à 3-points, dont le dernier sur la cloche, depuis le logo ! Métronomique, Beal enchaîne à nouveau avec 11 points en 3e quart, et donc 33 au total. Mais ses Wizards sont menés à leur tour avant le dernier quart (92-89).

Robert Covington fait parler sa défense en dernier quart avec deux contres sur Westbrook qui partait au layup. Mais si Jones Jr. fait mouche de loin, les Wizards restent toujours au contact, avec Davis Bertans qui trouve enfin la cible aussi à 3-points. Ce match va se jouer dans le money time.

C’est Washington qui frappe au bon moment avec Westbrook qui sert Hachimura pour le dunk et Bertans qui enfonce le clou derrière l’arc. Ça fait 9-0 et Portland ne se relèvera pas, malgré les efforts de Lillard (29 de ses 35 points en 2e mi-temps). Beal (37 points, 7 rebonds) et Westbrook (27 points, 13 passes, 11 rebonds) portent D.C. à une 4e victoire de rang (118-111).