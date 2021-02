Honnêteté et fermeté, les secrets de la méthode Quin Snyder

La présence de Quin Snyder sur le banc du prochain All-Star Game, pour diriger la Team LeBron, est une juste récompense pour le coach, qui fait tourner à merveille le Jazz depuis deux mois (24-6, meilleur bilan de la ligue).

C’est une aussi, en quelque sorte, le couronnement du travail effectué par le coach depuis son arrivée à Utah en 2014. Il a su faire progresser son équipe pour en faire une solide formation de l’Ouest, qui reste sur quatre participations de suite en playoffs depuis 2017.

« C’est rare d’avoir quelqu’un comme lui d’aussi ouvert »

Le secret de la méthode Snyder, un personnage assez discret dont on sait peu de choses, c’est sa relation avec les joueurs. Derrick Favors, qui est revenu à Utah durant l’intersaison, va même jusqu’à dire qu’il a opté pour ce choix sportif « à cause de lui, car je l’adore ».

« Parfois, on ne parle même pas de basket », confie Jordan Clarkson au Deseret News. « Mais de la vie, de nos expériences. C’est rare d’avoir ça avec un coach, d’avoir quelqu’un comme lui d’aussi ouvert. Ça va loin, surtout avec les joueurs et il est capable de parler à cœur ouvert avec nous. Ça, on ne peut pas l’apprendre aux coaches. C’est dans doute un des meilleurs coaches que j’ai connus. »



Snyder échange certes en profondeur avec ses troupes, mais une fois sur le banc pendant les rencontres, il ne les ménage jamais. C’est un coach intense, qui donne de la voix et n’hésite pas à se montrer autoritaire. C’est avec cet équilibre, entre le sportif et l’humain, que la relation fonctionne.

« Si les joueurs vous respectent, en tant que coach, et que vous passez du temps à travailler, à les regarder, à investir du temps avec eux, alors ça leur permet d’entendre les choses que vous dites, même si elles peuvent être désagréables », résume-t-il.

« Notre relation a pris une nouvelle dimension quand j’ai entendu son honnêteté »

S’il coache Rudy Gobert « comme n’importe quelle autre superstar », Snyder a un sacré défi à relever avec Donovan Mitchell. Donner des consignes et encadrer un élément si talentueux est toujours périlleux et le coach du Jazz n’est pas seul dans sa mission puisqu’il a donné les clés à ses assistants pour avoir la même franchise que lui dans le contact direct avec les joueurs.

« Il y a des moments où je prends des mauvais shoots », concède le All-Star, en évoquant le travail de Johnnie Bryant, un assistant récemment parti à New York. « Notre relation a pris une nouvelle dimension quand j’ai entendu son honnêteté, il me disait que mon tir n’était pas un bon tir, bien plus que mes coéquipiers. »

Bojan Bogdanovic souligne lui aussi la communication de son coach, estimant qu’il « sait parler aux joueurs », il sait « les impliquer, même ceux qui ne jouent pas ».

Coach très rigoureux, Quin Snyder n’est pas borné pour autant. Là aussi, pour instaurer une relation de confiance avec ses joueurs, il reconnaît parfois se tromper.

« Souvent, on dit des choses difficiles à entendre, et parfois, on a tort et on s’en aperçoit plus tard », admet-il. « Il faut être honnête les uns avec les autres. C’est une question philosophique à ce niveau. On veut voir le meilleur de ses joueurs, ils vont faire des erreurs et on essaie de les aider à grandir. En général, quand on fait ce travail, les joueurs vous récompensent. Ils récompensent la confiance placée en eux. »