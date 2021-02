Nikola Vucevic veut passer sa deuxième étoile

All-Star en 2019, Nikola Vucevic avait dû passer son tour la saison dernière, laissant sa place à Domantas Sabonis. Cette année, la bataille sera encore féroce à l’Est, avec Julius Randle qui pourrait également prétendre à une première sélection, pour épauler Joel Embiid, élu dans le cinq majeur à l’Est pour la quatrième année de suite.

Même si Orlando possède un moins bon bilan qu’Indiana ou New York, le pivot monténégrin a des raisons de croire que les coaches de la conférence Est prendront le temps de se pencher sur son cas au moment de faire leur choix. Nikola Vucevic réalise en effet sa meilleure saison en carrière et a tenu sa formation à bout de bras, avec en point d’orgue un record en carrière à 43 points dans la victoire contre Chicago le 5 février dernier, alors que les blessures ont rapidement plombé le bon début de saison des Floridiens.

Un cap de franchi cette saison

« Je serais déçu s’il n’était pas sélectionné. Il joue à un niveau incroyablement élevé », a notamment confié son coach, Steve Clifford, toujours impressionné par le QI Basket de son intérieur. « Ces prises de décision sont au top. Il shoote quand il doit shooter. Il passe quand il doit passer. Et il rend ses coéquipiers meilleurs par la nature même de son jeu ».

Déjà réputé pour être un intérieur complet, Nikola Vucevic a particulièrement développé son tir à 3-points ces dernières saisons et a franchi un cap sur ce début d’exercice, lui qui tourne à un impressionnant 41.4% de réussite en 6.2 tentatives par match, soit deux fois plus que lors de son année All-Star.

« Quand vous comparez à son jeu de l’année dernière ou d’il y a deux ans, c’est juste ça la clé », a analysé son coéquipier et ami Evan Fournier. « Il a toujours été dominant au poste bas quand il prend le ballon dans la peinture. Avec son hook, ses fadeaway, tout ça, il a toujours été très bon pour ça. Mais cette année, c’est juste le 3-points rapide en tête de raquette. C’est une arme qui peut changer la donne au cours de match ».

Un déclic dans la « bulle »

Nikola Vucevic a concédé que c’est la série dans la « bulle » face aux Bucks au premier tour des playoffs 2020 qui lui a fait prendre conscience de ses capacités à être efficace de loin avec un rendement plus élevé. Sur ces cinq matchs, il avait ainsi tourné à 40.5% de réussite sur près de 9 tentatives en moyenne derrière l’arc (avec un Game 4 à 6/10) et avait ainsi permis au Magic de faire plus que de la résistance contre Milwaukee malgré les absences de Jonathan Isaac et Aaron Gordon.

« J’ai réalisé que si je pouvais le faire de manière constante, et ça pourrait vraiment nous donner plus de possibilités, à moi et à l’équipe. C’était le dernier obstacle mental dans mon esprit ». a-t-il déclaré.

Reste maintenant à confirmer cette progression par une deuxième étoile qui viendrait valider son statut de joueur dominant de la ligue. « Quand vous faites deux fois le All-Star Game, personne ne peut vous enlever ça. Je pense que ça me placerait vraiment à un niveau beaucoup plus élevé », a-t-il ajouté. Réponse ce mardi.