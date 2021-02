LeBron James devient le troisième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 35 000 points

C’est juste avant la mi-temps du match face à Brooklyn, aux lancers-francs, que LeBron James a franchise la barre mythique des 35 000 points inscrits en carrière, en saison régulière.

Une barre mythique car elle n’avait jusqu’à présent été franchie que deux fois, par Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone. Le « King » les rejoint donc et ce qui surprend toujours, lorsqu’on observe l’évolution de ses points en carrière, c’est sa régularité, avec une droite quasiment parfaite et toujours aucun signe de fléchissement…

Avec désormais 35 017 points au compteur, LeBron James peut regarder vers ses deux illustres aînés. Il n’a ainsi « plus » que 1 911 points de retard sur Karl Malone, et 3 370 sur Kareem Abdul-Jabbar.

À son rythme actuel de 25.7 points par rencontre, il lui faudrait ainsi 74 matchs pour dépasser la légende du Jazz, et encore plus de 131 pour dépasser celle des Bucks et des Lakers. Mais sachant qu’il reste encore 42 matchs cette saison, LeBron James peut grimper sur la deuxième place du podium dès la prochaine campagne.

Pour récupérer la première place, il lui faudra par contre sans doute attendre la saison 2022/23. En espérant bien sûr éviter les blessures et être toujours aussi performant, à 38 ans et pour sa 20e saison dans la ligue.