Quand Rudy Gobert impose sa loi

N’en déplaise à Shaquille O’Neal, Rudy Gobert fait partie de la crème de la crème parmi les pivots NBA, et match après match, il justifie cet énorme investissement du Jazz. Cette nuit, le Français a signé un superbe double double-double face aux Clippers. Certes, Kawhi Leonard et Paul George n’étaient pas là, mais la raquette des Clippers était présente avec Serge Ibaka, Ivica Zubac ou même Marcus Morris. Et Rudy Gobert leur a fait très, très mal.

« Il y a des matches où la feuille de match ne montre pas ce que Rudy fait, et ce soir, c’était l’inverse » explique Quin Snyder. « Il n’essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il joue tout simplement, il se bat. C’est ce que tout le monde fait dans le groupe, et il peut élever le niveau du groupe lorsqu’il joue comme ça en défense. »

Le Français n’a pas joué les épouvantails, avec un seul contre, mais ses 20 rebonds ont pesé sur le match, empêchant les secondes chances côté Clippers, tout en permettant de se projeter vers l’avant.

« Je pense que tout démarre par la défense, et notre physique » estime le Français. « Ils étaient vraiment agressifs en première mi-temps. Ils jouaient plus dur que nous. Peu importe l’adversaire, on ne peut pas l’accepter si on veut assumer nos ambitions. En deuxième mi-temps, on était plus agressif et on a eu de meilleurs tirs. »

« Il nous rend tous meilleurs »

Pour Donovan Mitchell, Rudy Gobert donne ainsi le ton à tout le groupe. « Rudy a été l’agresseur, en défense, au rebond, partout… Les stats montrent une chose, mais il faut regarder les petites choses : son rempli défensif, les balles qu’ils dévient, sa finition en force, ses dunks… C’est quelque chose qui donne vraiment le ton. Il l’a fait dès l’entre-deux. C’est le Rudy dont on a besoin chaque soir, et c’est ce qu’il fait. »

Même son de cloche pour Joe Ingles, dont la complicité avec Rudy Gobert a fait très mal aux Clippers en deuxième mi-temps. « Rudy est énorme tous les soirs, et je pense que ça se voit différemment lorsqu’il fait 20 et 20, ou peu importe, tout le monde le remarque davantage » constate l’Australien. « On sait ce qu’il nous apporte chaque soir. Il y a des matches où il n’atteint pas les 10 points, mais il a un tel impact en défense… Ce que je veux dire, c’est qu’il nous rend tous meilleurs. Personnellement, ça fait des années que je passe pour un bon défenseur… »

Sûr de son basket, le Jazz ne panique pas depuis plusieurs semaines. Quand l’adresse n’est pas au rendez-vous, l’équipe se concentre sur la défense, et tout se remet dans l’ordre.

Pour Tyronn Lue, il n’y a alors pas grand chose à faire. « Je ne peux pas en vouloir pour nos efforts et notre compétitivité » expliquait-il après la rencontre. « Cela fait partie de ces matches où ils étaient suffisamment bons pour nous battre, surtout dans le 4e quart-temps lorsqu’ils ont commencé à dérouler. C’est pour ça qu’ils sont les meilleurs de la NBA en défense car ils vous imposent de jouer comme ils le souhaitent. »