Après un départ plutôt encourageant, le Magic, et Evan Fournier en particulier, n’ont pas été épargnés par les blessures. Les victoires ont été de plus en plus rares (5 sur les 21 derniers matchs), et celle de la nuit dernière a donc été savourée à sa juste valeur côté floridien, à l’issue d’un match plein remporté par 18 points d’écart face à des Knicks sur le retour.

La rencontre a donc été marquée par les 30 points de Terrence Ross et le retour gagnant d’Evan Fournier, auteur de 19 points à 8/15 au tir (3/5 à 3-points), 3 rebonds, 3 passes décisives pour son quinzième match de la saison.

« Je suis heureux de pouvoir jouer de nouveau et de décrocher une victoire », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’ai souffert ces derniers temps avec ma santé, donc je ne prends rien pour acquis. C’est vraiment un plaisir à chaque fois que j’entre sur le parquet ».

Candidat au concours de dunks ?

Cerise sur le gâteau, Evan Fournier s’est offert un dunk en contre-attaque en fin de partie après une interception. Un poil court, le Français a converti sa tentative d’un cheveu avant de pointer son coéquipier Terrence Ross du doigt, un geste qu’il a ensuite expliqué avec un grand sourire en visioconférence.

« On a ce truc avec T-Ross où on se challenge toujours sur les dunks. On a commencé l’année où on pariait sur lequel d’entre nous allait dunker le plus. C’était mon premier, mais comme vous le savez, je n’ai pas joué beaucoup de matchs cette année, donc ça me fait une excuse, et je crois que T-Ross en est à deux, donc c’est une course serrée », a-t-il ajouté avec le sourire.

Evan Fournier a ensuite gardé le même ton humoristique sur les réseaux sociaux en proposant sa candidature au prochain concours de dunks du All-Star Game afin d’incarner le vengeur (masqué ?) de son coéquipier maudit Aaron Gordon.

Plein le dos des blessures !

Plus sérieux en revanche lorsqu’il a évoqué sa blessure au dos, l’arrière floridien a conscience de ne pas être encore totalement tiré d’affaire, contrairement à ce que la photo ci-dessus peut laisser penser. Raison de plus pour savourer le succès du soir.

« Bien sûr, ce ne sont pas seulement des douleurs au dos, ce qui veut tout et rien dire. Je ne sais pas trop comment expliquer ce à quoi j’ai affaire. Quand c’est une cheville, un doigt ou une articulation, tu sais pour combien de temps tu vas être à l’écart et quel va être le processus de rééducation. Pour le dos, c’est délicat, parce que parfois tu te sens bien, d’autres fois non. Je suis dans une situation difficile pour être honnête, c’est pour ça que je ne prends pas cette soirée pour acquise, par ce que je suis vraiment heureux d’être de retour », a-t-il conclu.



Dans l’optique de gagner un peu en stabilité et en régularité, le Magic verra sans doute d’un bon œil le calendrier de la fin de la première partie de saison avec six matchs sur sept à disputer à la maison.

En espérant que l’infirmerie, toujours occupée par Jonathan Isaac, Markelle Fultz, Aaron Gordon, Cole Anthony et James Ennis III, commence tout doucement à se vider.