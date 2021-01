Le grand retour d’Evan Fournier

Bonne nouvelle pour le Magic qui reste sur six défaites de suite puisque Evan Fournier a reçu le feu vert pour retrouver les terrains. Ce sera ce soir à Minneapolis, et Orlando en avait bien besoin puisque la franchise manque de création et de danger extérieur depuis l’absence du Français, mais aussi depuis la grave blessure de Markelle Fultz.

Absent depuis neuf rencontres, Evan Fournier souffrait de douleurs au dos, et il avait expliqué sur BeIN Sports que ça s’apparentait à un lumbago. En son absence, Steve Clifford avait opté pour James Ennis III comme titulaire, pour que Terrence Ross puisse continuer à apporter du peps offensifs en sortie de banc.