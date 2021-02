All-Star Game : Damian Lillard devrait participer au concours à 3-points

Vers une troisième participation de Damian Lillard au concours de tirs à 3-points ? Selon Yahoo! Sports, le meneur des Blazers va participer à ce concours qui doit se tenir à Atlanta, en amont du match des étoiles.

Cinq fois sélectionné pour le grand match jusqu’ici, avant une probable sixième sélection cette saison, le meneur a déjà participé aux concours de 2014 et 2019, sans jamais le gagner. On rappelle que plus tôt dans le mois, il avait fait part d’un optimisme limité quant à la tenue de l’événement en tant que tel.

« S’ils nous disent qu’on doit le faire, je le comprends parce que c’est notre job et j’ai conscience qu’avec l’argent qu’on génère, on doit faire des sacrifies et que certaines choses doivent être faites. C’est évident que TNT ou un autre souhaitera que le spectacle ait lieu. Ne pas y aller entraîne des répercussions pour nous », déclarait-il.