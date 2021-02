All-Star Game : Damian Lillard pas non plus enthousiaste

Actuellement troisième des votes derrière Stephen Curry et Luka Doncic dans le « backcourt » à l’Ouest, Damian Lillard a de bonnes chances de décrocher sa 6e étoile en carrière. Pour autant, à l’instar de nombre de ses collègues, le meneur des Blazers n’est pas non plus le plus enthousiaste à l’idée de disputer cette rencontre.

« Beaucoup de joueurs se demandent : ‘Pourquoi ce match ?’, et je le comprends. Si la ligue annonce que le match n’a pas lieu, je serai parfaitement favorable. »

Comme d’autres superstars de la ligue, déjà éprouvées par cette saison au contexte unique, Damian Lillard préférait profiter d’une coupure pour passer du temps avec sa famille. Logique pour le père de famille, dont la fiancée vient de donner naissance à deux jumeaux, il y a un peu plus de deux semaines.

Le meneur espère ainsi être auprès d’eux et du restant de sa famille qu’il n’a pas été en mesure de beaucoup voir ces derniers temps, « parce que nous avons été soumis à ces protocoles stricts ».

Pour autant, le leader des Blazers a bien conscience des enjeux financiers propres à ce genre d’événements. L’annulation du All-Star Game pourrait entraîner un manque à gagner pouvant aller jusqu’à 60 millions de dollars pour la chaîne TNT.

« S’ils nous disent qu’on doit le faire, je le comprends parce que c’est notre job et j’ai conscience qu’avec l’argent qu’on génère, on doit faire des sacrifies et que certaines choses doivent être faites. C’est évident que TNT ou un autre souhaitera que le spectacle ait lieu. Ne pas y aller entraîne des répercussions pour nous. »

En fin de compte, « si on dispute ce match, ça me va. Mais si ce n’est pas le cas, ça me va aussi ».