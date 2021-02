Et Davis Bertans prit feu…

Sur leur première série de trois victoires de rang cette saison, les Wizards vont mieux. Ils viennent de remporter 6 de leurs 11 dernières sorties et commencent à sortir la tête de l’eau dans la conférence Est, actuellement treizièmes.

Ce n’est pas une coïncidence si Davis Bertans retrouve lui aussi des couleurs après un début de saison catastrophique après une arrivée retardée par des problèmes de visa, et de nouveau repoussée à cause du Covid-19.

« Après avoir manqué le camp d’entraînement, être arrivé en retard, et ensuite trois semaines manquées à cause du protocole, il manquait de condition physique », confirme Scott Brooks. « Quand tu es un shooteur de haut niveau comme lui, il te faut avoir tes jambes. Il revient bien. Il s’est bien battu. C’est un gamin très dur mentalement. Il manquait des tirs qu’il rentre normalement les yeux fermés. »

Les yeux fermés, ou plutôt le sommeil justement, Davis Bertans ne va plus le perdre à force de se refaire le match et ressasser les nombreuses défaites encaissées depuis l’ouverture de la saison.

« J’ai l’impression que je viens enfin de me poser à D.C. Ça faisait un moment que j’attendais ça », lance-t-il sur NBC. « Ces derniers mois ont été extrêmement frustrants, je n’arrivais pas à dormir la nuit… En tant que compétiteur, tu te remets évidemment un peu en question. Tu te demandes toujours après le match ce que tu aurais pu faire de mieux ou ce que tu aurais dû faire pour aider l’équipe. Pour moi, c’est simple, il faut simplement rentrer mes tirs. »

« Il n’y a pas grand chose à faire pour la défense adverse »

Il aura fallu attendre un peu mais le sniper letton a enfin trouvé son rythme. Après avoir signé une performance à 18 points dont 5/6 à 3-points dans la victoire face à Houston, Davis Bertans a de nouveau fait basculer un match, bien mal engagé, face à Denver, grâce à 35 points à 9/11 à 3-points, un nouveau record personnel.

« Quand ces tirs sont tombés dedans, mes coéquipiers ont commencé à me chercher davantage, à mettre des systèmes pour moi et j’ai réussi à en profiter. Mes tirs sont rentrés, et parfois, il n’y a pas grand-chose à faire pour la défense adverse. Même les deux que j’ai ratés, je pensais vraiment qu’ils allaient rentrer. »

N’empêche, Mike Malone était forcément bougon de la prestation défensive de ses Nuggets alors même que Davis Bertans était ciblé sur le plan de jeu : « Bertans nous a tués ce soir, c’est évident. Il est sorti du banc et a fini à 9 sur 11 à 3-points pour 35 points. Ce gars-là n’est pas censé tenter 11 tirs à 3-points. »

À 15 points de moyenne la saison passée, à 42% de réussite à 3-points, Davis Bertans est tombé à 10 points cette saison, à seulement 35% à 3-points. Une nette baisse de régime qui semble prendre fin alors que l’ancien des Spurs retrouve ses jambes et sa confiance. Pour le coup, il a celle de ses coéquipiers qui lui fileront volontiers la gonfle quand il commence à se chauffer.

« Quand il a des matchs comme ça, il faut simplement continuer à le nourrir », envoie Bradley Beal. « On doit continuer à lui donner le ballon le plus possible. Il ne s’arrêtera jamais de tirer. Tu ne peux pas aider sur Davis. Tu ferais aussi bien de revenir en défense et de compter les 3-points. »