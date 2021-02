Tom Thibodeau plus souriant que jamais

Même s’ils sont encore dans le négatif (14 victoires, 15 défaites), les Knicks réalisent un bon début de saison puisqu’ils sont sixièmes de la conférence Est, à une victoire seulement de la quatrième place, avec un jeu cohérent et une excellente défense. Clairement, on y voit la patte de Tom Thibodeau.

L’intensité du coach comme son sens du détail et de l’effort, déjà vus à Chicago et Minnesota, sont visibles à New York. Mais il y a, semble-t-il, une différence entre son passage aux Knicks et ses anciennes expériences.

« Il est plus patient que jamais », assure Derrick Rose au New York Post. « Il sourit. Je ne l’ai jamais vu aussi souriant qu’en ce moment. Il est totalement différent d’avant. Chez les Bulls, c’était sa première équipe, donc ce n’était pas pareil. Puis, avec les Wolves, il essayait de s’adapter à une nouvelle ligue. »

Julius Randle, qui connaît évidemment moins bien son coach que Derrick Rose, confirme en tout cas que Tom Thibodeau n’est pas (toujours) le père Fouettard que l’on imagine.

« Il va me tuer pour avoir dit ça, mais honnêtement, il est doux à l’intérieur. Il n’est pas aussi dur que le personnage qu’il affiche. Après, c’est un monstre, un coach qui est dur avec nous. Mais on apprécie ça. On aime être coaché. Je l’ai dit pendant l’intersaison, aux joueurs comme aux dirigeants, je voulais quelqu’un qui allait être dur, qui allait nous pousser. Thibodeau est exactement comme ça. »

Quand le coach de l’année 2011 a pris connaissance des propos de Derrick Rose sur sa jovialité nouvelle, il a justement esquissé un grand sourire, comme pour donner raison à son meneur de jeu.

« Quand on dirige une équipe qui est aussi impliquée, où chacun joue pour l’autre et fait les bons choix, je veux aussi qu’on en profite. Mais le travail, ça reste important, tout comme le sens du sacrifice. Quand tout ça se réalise, c’est agréable. C’est génial de côtoyer ce groupe au quotidien. »