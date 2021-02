Première réussie pour Facundo Campazzo dans le cinq majeur

Titulaire pour la première fois de la saison cette nuit sur le parquet de Boston, Facundo Campazzo a réussi son meilleur match en NBA, cumulant 15 points, 8 passes et 2 interceptions (et même 1 contre) en 40 minutes.

Une combinaison intéressante, même si un peu forcée en l’absence d’une bonne partie de la ligne arrière du club, Monte Morris, Gary Harris, PJ Dozier et Will Barton étant tous sur la touche dans le Massachusetts.

« Je me sens à l’aise, je me sens confiant », a confié l’Argentin. « Mais c’est grâce à mes coéquipiers, mon coach. Ils me laissent jouer comme je sais le faire, comme je l’ai fait dans mes équipes précédentes. Je veux m’adapter aussi rapidement possible (à l’équipe) et continuer à m’adapter dans cette ligue. Ce n’est pas facile mais je crois que je continue à m’améliorer à chaque match, chaque entraînement, chaque jour ».

La première de la mobylette argentine dans le cinq majeur n’a pas permis à Denver d’éviter la défaite (112-99) mais pourrait inciter Mike Malone à reproduire l’expérience, pour aider Nikola Jokic.

« Les autres doivent trouver des moyens de contribuer. Mais ça montre aussi à quel point Nikola joue bien. Il donne tout sur le parquet tous les soirs. C’est pourquoi c’est candidat au titre de MVP, bien sûr, mais on ne peut pas se reposer uniquement sur un gars dans cette ligue. Il faut que les autres contribuent », a-t-il lâché.

Avec autant d’absents, et un Michael Porter Jr. « fanny » à 0/8 au tir, Faccundo Campazzo a été une des rares satisfactions de Denver, Nikola Jokic expliquant que l’ancien du Real Madrid avait joué « comme un MVP ».

« Je trouve qu’il a été très bon. Il poussait le ballon pour donner du rythme. On a été plus rapides, ce qui est une bonne chose je pense. Et il a été très actif en défense », a reconnu le pivot des Nuggets après la rencontre.