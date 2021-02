En 2011, LeBron James a vraiment envisagé de rejoindre la NFL

En parallèle de sa carrière de basketteur, LeBron James était une star de l’Ohio comme receveur au lycée, et avant de rejoindre la NBA, il avait reçu des offres pour rejoindre les universités de Miami, Michigan et Ohio State dans des programmes de football américain.

Fan absolu des Cowboys, la superstar des Lakers a toujours gardé un œil sur la NFL, et il a reconnu qu’il avait envisagé d’effectuer des tests. C’était en 2011, au moment du lockout, et on savait que la franchise de Dallas l’avait contacté. Mais elle n’était pas la seule puisque les Seahawks l’avaient aussi invité, lui envoyant même son maillot…

« J’y ai toujours pensé » a reconnu LeBron James sur la possibilité de faire une pause basket et de tenter sa chance dans le football américain. « J’aurais réussi à intégrer l’équipe. Je serais passé par un essai, mais j’aurais intégré l’équipe. Cela ne me dérange pas de bosser pour quelque chose, et peu importe qu’il faille passer par un essai avec les Cowboys ou les Seahawks, ou qu’il faille revenir à la maison avec Cleveland. Je sais ce que je suis capable de faire sur un terrain. Surtout à mon âge à l’époque. »

En 2011, LeBron James avait 26 ans, et il venait de perdre en finale avec le Heat face aux Mavericks. Il était très critiqué, et la création des « Three Amigos » n’était pas étrangère à ce lockout. Dix ans plus tard, son rêve de jouer en NFL est passé, mais il n’en oublie pas le football américain.

« Avant d’avoir des envies de posséder ma propre équipe NBA, j’ai toujours expliqué que ce serait cool d’être coach de foot US au lycée » poursuit le « King » dans les colonnes de The Athletic. « D’être le coach ou d’être le coordinateur offensif. D’être une sorte d’Andy Reid (entraîneur des Chiefs) en créant des systèmes de dingue. J’aime simplement le sport, et j’en regarde tout le temps. C’est en moi, et c’est comme ça que j’ai grandi. »