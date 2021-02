C’est finalement une bonne chose pour lui… Annoncé comme le nouveau phénomène de la NBA, Zion Williamson a vécu une saison rookie compliquée entre une grosse blessure, la pandémie et un passage sans saveur dans la « bulle ». Résultat : cette saison, il n’a plus les spots braqués sur lui, et il peut progresser à son rythme. Et il progresse bien puisqu’il shoote à 60%, et il a atteint la barre des 20 points à 19 reprises sur les 24 matches.

Cette semaine, NBA TV révélait qu’il était le deuxième joueur le plus rapide à atteindre les 1 000 points en carrière sur les vingt dernières années. Seul le Shaq a eu besoin de moins de matches que lui.

Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est qu’il joue davantage au large, et qu’il profite de la présence d’un vrai pivot à l’ancienne avec Steven Adams. « Je pense que les gens avaient tendance à croire que Zion était un intérieur. Je le vois comme un extérieur qui peut poster » explique Stan Van Gundy dans The Athletic. « Il est passé cette année d’un joueur qui marquait l’essentiel de ses points au poste à un joueur qui évolue davantage au large, et qui peut même lancer notre attaque. »

« Je suis plus à l’aise face au cercle »

Cela se traduit par beaucoup de « drive-and-kick », et Zion Williamson est devenu en février l’un des ailiers qui pénètrent le plus, et c’est d’ailleurs la clé de l’attaque des Pelicans puisque Brandon Ingram fait aussi partie des ailiers qui pénètrent le plus.

Pour Zion Williamson, il s’agit le plus souvent de défier des joueurs moins costauds que lui pour les enfoncer jusqu’au cercle. Son dribble et ses appuis sont puissants, et il a moins tendance à foncer tête baissée. En fait, sa manière d’attaquer le cercle rappelle Giannis Antetokounmpo avec cette recherche du spin move. Il a aussi ajouté un petit « floater » à 4-5 mètres qui lui permet de piéger les défenses. Le tout avec quelques kilos en moins et c’est sans doute un élément essentiel.

« Si vous connaissez mon parcours, vous savez que c’est comme ça que j’ai toujours joué » assure l’intéressé. « Je suis plus à l’aise face au cercle, et j’ai le sentiment de voir beaucoup mieux le terrain. » Dans un profil différent d’un Draymond Green ou d’un Anthony Mason pour les plus anciens, Zion Williamson a néanmoins le potentiel pour être un « point forward ». Il l’est pour l’instant en mouvement puisqu’il attire les défenseurs sur lui, et peut ainsi trouver des shooteurs dans le corner, ou Steven Adams dans le dos de la défense.

« Plus on avancera dans la carrière de Zion, plus on le verra comme première option pour créer balle en main »

Cela se traduit dans les chiffres puisqu’il tourne à 4.5 passes de moyenne en février, contre 2.8 en janvier, et même 1 passe en décembre… « J’adore vraiment ça » poursuit-il à propos de créer pour les autres. « Quand je suis capable d’apporter de la confiance à mes coéquipiers et de leur ouvrir le jeu. C’est comme ça qu’on m’a appris à jouer. Quand je suis capable de faire des choses comme ça et d’ouvrir le jeu pour mes coéquipiers et moi, je nous vois gagner des matches et j’en suis heureux. »

La notion de confiance est importante pour Stan Van Gundy. Certaines stars ont du mal à lâcher la balle par manque de confiance en leurs coéquipiers.

« Je pense que sa confiance dans ses coéquipiers est très élevée, et ça lui permet de créer de manière spontanée. Il en a la capacité, il anticipe ce que les équipes vont lui faire en défense, et réussit des actions vraiment solides » apprécie l’entraîneur. « Je m’attends simplement à ce que ça évolue encore. Plus on avancera dans la carrière de Zion, plus on le verra comme première option pour créer balle en main. »

C’est ce qu’on a déjà vu cette saison, et les rôles sont inversées puisque c’est Lonzo Ball qui vient lui poser un écran. C’était difficile à imaginer la saison dernière.