Anthony Davis de retour à l’entraînement

Lorsque l’échographie a confirmé qu’Anthony Davis souffrait d’une tendinite au tendon d’Achille dimanche dernier, au sortir d’un match de 45 minutes terminé en double prolongation face à Detroit, ni le staff des Lakers ni le joueur n’ont voulu prendre le moindre risque.

Souvent sujet aux blessures aux Pelicans, l’intérieur californien, qui avait ressenti une douleur tenace en bas du mollet depuis quelques jours, a été placé au repos jusqu’à nouvel ordre, le temps que celle-ci disparaisse. Champion NBA pour la première fois de sa carrière malgré des douleurs récurrentes à l’épaule, AD n’a pas voulu tenter le diable et a finalement retrouvé les chemins de l’entraînement hier, pour une séance de reprise sans contact.

« C’est différent avec le tendon d’Achille. Si ça avait été le quadriceps ou une blessure au doigt, quelque chose comme ça, ça ne m’aurait pas dérangé de jouer », a-t-il déclaré. « Mais je n’ai pas vraiment envie de m’amuser avec un tendon Achille. Aujourd’hui, c’était le premier jour où j’ai pu m’entraîner, faire quelques tests à la course avec des gars pour voir ce que ça donnait ».

En son absence, les Lakers ont pas mal souffert mais ont finalement arraché la victoire à deux reprises, en prolongation, face à Oklahoma City. Ce soir, Los Angeles reçoit Memphis, et Anthony Davis attendra donc le dernier moment pour se prononcer sur sa participation à la rencontre.

« Je ne veux pas jouer un match où je le ressens encore et où je me blesse pour plusieurs semaines ou pour manquer les playoffs, me retrouver face à quelque chose que je ne pas contrôler. Là, je me maintiens en forme, quitte à manquer deux ou trois matchs de suite en début ou en milieu de saison, mais pour être prêt pour le reste ».