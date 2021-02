[Programme du soir] Les Celtics doivent se relancer face aux Raptors

Ce sera à suivre à partir de 01h30, en même temps que Houston – Miami. À 02h00 (beIN Sports Max 4), les Pistons défient des Pacers également en difficulté, alors que Golden State reçoit Orlando à 04h00.

À la même heure, les Blazers accueilleront eux Joel Embiid et les Sixers, en direct sur beIN Sports 1.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?618148/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.