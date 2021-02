Fait divers : la plainte du shériff californien contre Masai Ujiri définitivement abandonnée

Sans surprise, la justice californienne a classé sans suite la plainte du shériff californien contre Masai Ujiri, suite à leur altercation lors du Game 6 des Finals 2019, sur le parquet des Warriors.

Depuis plus d’un an et demi, Alan Strickland avait pourtant multiplié les procédures judiciaires à l’encontre du président de Toronto, expliquant que ce dernier l’avait frappé, tout se plaignant également de troubles psychologiques consécutifs à cette incident. Il réclamait un minimum 75 000 dollars de dommages-intérêts.

Les images vidéo de l’incident avaient pourtant montré une toute autre scène, et un juge a donc classé l’affaire.

« Masai a été complètement blanchi, mais nous avons toujours su qu’il le serait », a réagi Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), qui possède les Raptors, dans un communiqué. « Nous sommes déçus que lui et sa famille aient dû endurer ces 18 derniers mois d’inquiétude et d’incertitude, mais nous sommes heureux que la procédure judiciaire ait pris fin – et particulièrement heureux que les plaintes déposées contre Masai et MLSE aient été entièrement rejetées, sans aucun accord financier. »

Mais les Raptors rappellent que cette histoire a gâché la célébration du titre de Masi Ujiri.

« Nous continuons à être profondément troublés par le fait que Masai a été mis dans cette position au départ, car nous pensons qu’il n’aurait jamais dû avoir à se défendre. Masai va prendre un certain temps pour surmonter cette épreuve, et il a l’intention d’en parler publiquement à une date ultérieure. »