Alors que son frère Stephen s’éclate en ce moment, pour Seth Curry, les dernières semaines furent plus difficiles à vivre. L’arrière des Sixers avait été contaminé par le Covid-19 en janvier, puis surtout, des séquelles se faisaient sentir puisqu’il manquait d’énergie même après avoir retrouvé les parquets.

Résultat : les prestations du shooteur étaient bien maigres. Heureusement, Philadelphie résistait très bien sans lui.

« C’est frustrant, à l’évidence, mais c’est ainsi que se déroule la saison cette année et il ne faut pas se laisser abattre », raconte ainsi Seth Curry à NBC Sports. « On n’est pas dans une saison classique. Je ne suis pas le seul à vivre ça, et ça fait partie de la saison. La saison est longue et l’équipe aura besoin de moi en mars, avril, mai et juin si elle veut réussir son année. Je veux être bon en ce moment, mais pas au prix de me déchirer complètement. Je dois être malin avec mon corps actuellement. »

Seth Curry a tout de même choisi le bon moment, à Sacramento, pour retrouver des sensations. Les Sixers ont souffert défensivement en première mi-temps (71 points encaissés) et pour suivre le rythme des Kings, ils ont pu compter sur leur shooteur, qui a inscrit 16 points en première période.

« Ils nous a, en quelque sorte, sauvés en première mi-temps », assure Doc Rivers. « Seuls lui et Ben Simmons étaient dans le bon rythme. Joel Embiid a refusé des tirs pour jouer des systèmes pour Curry. Ça montre la mentalité de cette équipe : elle voit qu’un joueur est bon, donc elle s’appuie sur lui. C’est bon signe. »

Après la pause, les hommes de Doc Rivers vont faire la différence avec une défense retrouvée et un Seth Curry à 22 points à 7/13 au shoot et 4/6 à 3-pts. C’est son meilleur match depuis son retour à la compétition, le 22 janvier.

« Il a été énorme », se réjouit Ben Simmons. « Quand il met dedans ainsi, c’est génial, et on veut qu’il trouve du rythme. Quand tout le monde se sent bien, met des shoots et fait des stops en défense, c’est agréable. »