LA Clippers : Paul George reste à l’infirmerie

Voilà maintenant une semaine que Paul George n’a plus foulé les parquets, victime d’une mystérieuse blessure au pied droit, diagnostiquée comme un œdème osseux sur l’un de ses orteils.

Le staff des Clippers n’a pas été en mesure d’annoncer la durée de son indisponibilité. En attendant que l’orteil de Paul George dégonfle, l’ailier va ainsi rester sagement chez lui lors du prochain « road trip » de la franchise de Los Angeles, ce mercredi à Minnesota et vendredi à Chicago. « Il va rester à la maison, prendre son traitement et on le réévaluera quand on reviendra », a déclaré son coach, Tyronn Lue.

Indisponible depuis huit matchs à cause de douleurs au genou, Patrick Beverley sera quant à lui du voyage et pourrait même effectuer son retour dès mercredi, son statut ayant été mis à jour (« questionable »).