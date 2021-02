À Dallas, Mark Cuban met en sourdine l’hymne américain

Les Mavericks ne jouent plus l’hymne national avant leurs rencontres. C’était le cas en présaison, et depuis le début de saison, et le retour du public à l’American Airlines Center pour la rencontre face aux Wolves n’a rien changé. Mark Cuban ne veut plus entendre l’hymne avant un match.

Selon The Athletic, le propriétaire de la franchise de Dallas s’est entretenu avec Adam Silver avant de faire ce choix, et la NBA n’a rien trouvé à y redire. Et d’ailleurs, personne n’en avait fait mention depuis le début de saison. « Vu les circonstances uniques de cette saison, les équipes sont autorisées à gérer les avant-matches comme elles le souhaitent » a déclaré un porte-parole de la NBA.

Aucun dirigeant des Mavericks n’a souhaité commenter ce choix, mais il faut savoir que c’est un pas majeur dans le sport américain où l’hymne est joué avant chaque rencontre. Même avant les courses automobiles !

Du côté de la NBA, Adam Silver avait accepté que les joueurs posent un genou à terre pendant l’hymne pour manifester leur soutien avec le mouvement Black Lives Matter. Mark Cuban avait même déclaré qu’il était prêt à se mettre aux côtés des joueurs s’il en avait la possibilité.

Critiqué à l’époque par un syndicat de policiers pour cette déclaration, le patron du club avait rétorqué : « Si vous voulez vous plaindre, faites-le auprès de vos patrons, et demandez-leur pourquoi ils ne jouent pas l’hymne avant de commencer à travailler ! »