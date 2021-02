Blazers – Magic : un Carmelo Anthony de gala

Sur une série de 13 défaites sur ses 16 dernières sorties, et toujours privé de plusieurs joueurs majeurs, le Magic débarque à Portland sans se faire trop d’illusion. Et le début de match le confirme, avec Gary Trent Jr. qui envoie deux tirs à 3-points et un autre avec le pied sur la ligne.

Al-Farouq Aminu effectue certes ses débuts pour Orlando, et il sert Frank Mason pour un layup mais le Magic est déjà à la peine en premier quart, relégué à -15 alors que Carmelo Anthony frappe derrière l’arc. Face au 0/6 du Magic à 3-points, Portland shoote à 5/12 et remporte fort logiquement la période (31-19).

Melo est déjà chaud et continue son festival avec deux nouvelles flèches à 3-points. Il vient même bâcher Frank Mason qui venait de récupérer un gros rebond offensif. Nikola Vucevic et Terrence Ross essaient bien de maintenir le Magic, ils cumulent 23 des 43 points de leur équipe à la pause.

Orlando remporte ce deuxième quart-temps au panache mais les Blazers restent en contrôle (50-43) derrière les 15 points de Trent et le 10 de Anthony. Damian Lillard (9 points à 2/9 aux tirs) n’est pas encore lancé.

Le Melo Show en dernier quart

Dwayne Bacon relance le Magic au retour des vestiaires avec un 3-points plus la faute de Kanter, mais l’histoire de ce 3e quart, c’est bien Damian Lillard. Le meneur star de Rip City trouve son rythme et ça fait mal avec 10 points en moins de 5 minutes, et quand il rate son layup, c’est Derrick Jones Jr. qui bondit pour mettre le couvercle à la claquette.

Ross et Vucevic reçoivent le coup de main de James Ennis au scoring et le trio floridien parvient à garder l’écart sous la dizaine pendant un bon moment mais Anfernee Simons (9 points en moins de 4 minutes) se joint à Lillard et Portland reprend ses aises. Derrière les 18 points de Lillard dans la période, les Blazers ont refait l’écart (84-73).

En dernier quart, c’est Anthony qui prend le relais au scoring, d’abord au fadeaway avant de planter deux banderilles à 3-points sur le même spot à l’angle. Avec 13 de ses 23 points dans le dernier quart, son meilleur score de la saison, il dépasse le Big O, Oscar Robertson sur la liste des meilleurs marqueurs de l’histoire.

Nikola Vucevic (27 points, 15 rebonds) et Terrence Ross (22 points) auront été exemplaires tout au long du match mais Damian Lillard (36 points) plante le dernier clou dans leur cercueil avec un 3-points, puis un layup. Portland s’impose finalement de 9 points (106-97).