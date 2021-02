Chris Paul absent, Devin Booker se comporte en patron

Toujours sans Dario Saric et Cam Payne, les Suns ne pouvaient pas non plus compter sur Abdel Nader, Jae Crowder mais surtout Chris Paul hier pour la réception des Cavs. De quoi responsabiliser encore davantage Devin Booker.

Avec 36 points, 8 passes et 5 rebonds, l’arrière a géré de main de maître sans le meneur à ses côtés, en donnant le ton d’entrée avec 17 points dès le premier quart. D’abord près du cercle pour trouver la confiance, Devin Booker a ensuite enchaîné plusieurs tirs difficiles, dont un 3-points spectaculaire plus la faute de Taurean Prince.

« Je savais que j’allais avoir beaucoup la balle entre les mains dans ce match, et je voulais assumer un rôle de facilitateur », expliquait l’intéressé dans l’Arizona Republic. « J’essaye encore de trouver mes moments pour être agressif mais je voulais m’assurer que j’impliquais tout le monde, comme le fait Chris quand il est là. »

Pas meneur de formation, Devin Booker n’en reste pas moins un intéressant créateur offensif, simplement par sa force d’attraction pour les défenseurs adverses.

Sur certaines actions, les Suns profitent de l’attention portée à leur arrière All-Star pour libérer Mikal Bridges ou DeAndre Ayton. Plus précisément, Devin Booker voulait intentionnellement partager le cuir et distribuer les passes avant de reprendre les choses en mains en dernier quart, avec 10 de ses 36 points dans la période.

« Devin, il sait y faire tout simplement », se félicitait Deandre Ayton. « Il est super concentré. Il a abordé ce match en sachant qu’on n’allait pas avoir CP, et il en a profité pour montrer qu’il pouvait aussi assumer. Il nous a bien préparé et il a assuré. »

« C’est un sacré problème »

Confronté à la défense pot de colle du rookie Isaac Okoro, qui s’est déjà coltiné des LeBron James, Paul George ou encore James Harden, Devin Booker a tiré son chapeau à son jeune adversaire… tout en lui collant une trentaine de points et la victoire dans les gencives !

« C’est ma sixième saison. J’ai vu beaucoup de duels différents, j’ai affronté beaucoup de joueurs différents. J’essaye de relever le défi chaque soir d’être le meilleur joueur possible pour aider mon équipe à gagner des matchs. Il n’y avait rien de personnel. Je le suis depuis un moment, je sais qu’il a défendu sur beaucoup de gros scoreurs. Il fallait que je l’attaque un peu. »

Côté Cavs, on ne pouvait que reconnaître le talent du bonhomme. Un combat remporté à la loyale. « C’est un sacré problème », confirme Darius Garland. « Isaac a fait du bon boulot face à lui. On a tout essayé pour l’arrêter mais il a quand même réussi un gros match. Il a réussi beaucoup de tirs difficiles. »

En bon leader, Devin Booker n’a cependant pas insisté sur sa prestation individuelle. Au contraire, il a tourné le projecteur vers ses coéquipiers, en particulier E’Twaun Moore, passé du bout du banc à un rôle essentiel.

« Tous nos joueurs savent que leur opportunité va venir à un moment donné. Il faut rester prêt au lieu de devoir se préparer. Bravo à E’Twaun qui a joué 40 minutes [hier] soir. Tous nos gars sont prêts, ce sont des pros. Personne ne pleure sur ses minutes. On arrive tous prêt à travailler, c’est la culture de notre équipe. »