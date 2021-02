Le tandem Rozier-Hayward enfonce les Wizards

Washington a lourdement chuté sur le parquet d’une équipe de Charlotte qui a déroulé son jeu, et a su appuyer sur l’accélérateur aux bons moments pour larguer son adversaire du soir, relégué à 29 points après trois quart-temps. Aux côtés de la paire Rozier-Hayward, le collectif de James Borrego a carburé à plein régime, à l’image de l’axe Ball-Zeller ou des dynamiteurs Malik Monk et Miles Bridges.

Washington mène 7-0 d’entrée mais se fait renverser par le seul Cody Zeller, qui inscrit les 9 premiers points de son équipe dont son premier panier à 3-points de la saison. Le pivot des Hornets ne s’arrête pas là puisqu’il ajoute deux paniers dans la foulée pour accompagner les deux missiles à 3-points de Gordon Hayward (24-15). L’écart grimpe jusqu’à +12 après le 3-points de Malik Monk mais les entrées de Robin Lopez et Davis Bertans changent la donne et Ish Smith ramène ainsi les siens à -3 à l’issue du premier quart-temps (34-31).

Quasiment plié à la mi-temps

Miles Bridges se rachète de son contre raté sur Ish Smith avec une claquette dunk surpuissante qui relance les locaux. Le « floater » de LaMelo Ball et le panier à mi-distance de Terry Rozier redonnent alors 8 longueurs d’avance aux locaux (42-34). Le dunk suivi du 3-points de Bradley Beal ne suffit pas à calmer les ardeurs des troupes de James Borrego qui alignent alors un 23-5 pour compter jusqu’à 21 points d’avance (65-44).

LaMelo « Super » Ball envoie deux nouvelles bombes à 3-points, Terry Rozier se montre précieux des deux côtés du terrain, Miles Bridges se fait encore plaisir avec un claquette dunk pour alimenter ce run assassin. Gordon Hayward parvient ensuite à maintenir les Wizards à 17 points après un subtil 2+1 et deux lancers pour conclure la première mi-temps (69-52).

Beal désespérément seul

Les deux paniers primés de Terry Rozier (12 points en troisième quart-temps) coup sur coup permettent à Charlotte de repartir de plus belle après le repos (77-58). Gordon Hayward ajoute deux points de plus avant de trouver Terry Rozier pour un nouveau missile, depuis le corner en transition (82-60). L’écart monte alors jusqu’à +25 grâce à la paire Monk-Bridges (87-62)

Auteur de son 100e match à plus de 30 points en carrière, Bradley Beal (31 points) semble bien seul à essayer de rivaliser et voit Gordon Hayward lui répondre à trois reprises. Les paniers à 3-points de Miles Bridges et Malik Monk portent alors la marque à 102 à 73 avec encore 12 longues minutes pour les Wizards qui s’inclinent finalement 119 à 97.