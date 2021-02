Le trio Bledsoe-Williamson-Ingram finit fort face à Memphis

Troisième victoire de suite pour les Pelicans qui ont su faire la différence en fin de partie grâce à un 23-7 qui a envoyé les Grizzlies dans les cordes.

Lancé dans son match par un gros passage de Jonas Valanciunas, auteur de 9 points en fin de premier quart-temps pour acter son retour (31-31), Memphis a ensuite pris les commandes grâce à son trio Brooks-Anderson-Allen et passer à +12 (37-49). Ce sont alors les deux paniers à 3-points suivi du alley-oop de Lonzo Ball puis les deux paniers de Brandon Ingram qui ont remis New Orleans dans le droit chemin à la pause (60-61).

Eric Bledsoe sert show

Ja Morant se montre décisif au retour des vestiaires en alignant les bonnes décisions, à la finition ou à la dernière passe, permettant à nouveau aux Grizzlies de faire la course en tête. Cette fois, c’est Zion Williamson qui claque un dunk, deux lancers et un lay-up à une second du buzzer pour relancer les siens à 12 minutes du terme (91-90).

Alors que les six points de Tyus Jones placent les Grizzlies à +7 à 7 minutes de la fin, la troupe de Taylor Jenkins est douchée par un 23-7 passés par les locaux pour terminer la rencontre en boulet de canon. Eric Bledsoe remet les points sur les i avec deux missiles lointains et un lay-up pour faire repasser son équipe en tête (105-104).

L’arrière de New Orleans en remet une couche de loin avant de passer le relais à Brandon Ingram qui y va de son panier derrière l’arc pour mettre fin au suspense (113-104).

Zion Williamson ajoute le point d’exclamation final en claquant férocement ligne de fond un alley-oop servi par Eric Bledsoe pour inscrire le dernier panier du match, synonyme de victoire (118-109).