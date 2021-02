Face aux Raptors, le duo Trae Young – Clint Capela permet aux Hawks de rebondir

Alors que les Raptors restaient sur trois victoires consécutives, les Hawks étaient dans la dynamique inverse, avec trois revers de rang. Mais avec un Trae Young de retour en forme, ça change tout pour Atlanta, qui s’appuie sur le jeu à trois de son meneur, John Collins et Clint Capela pour bien débuter la rencontre.

En face, Pascal Siakam tente de profiter des moindres espaces qui s’ouvrent, et les débats sont équilibrés jusqu’à l’entrée des remplaçants. Ça devient alors compliqué pour Atlanta, surtout que Chris Boucher est complètement déchaîné, et Toronto prend donc les devants, avant de connaître une nouvelle période de disette offensive…

Les Raptors ne marquent que 4 points en cinq minutes, dans le deuxième quart-temps, et si le banc des Hawks patauge, les titulaires en profitent tout de même pour repasser devant. Il y a une vraie volonté de faire circuler le ballon, quitte parfois à tenter des passes trop compliquées, mais Atlanta propose de jolies choses autour du pick-and-roll Trae Young – Clint Capela, avec John Collins qui sert de piston.

Les locaux sont passés en tête (66-63) à la mi-temps, et ils commencent à faire l’écart suite au réveil de Danilo Gallinari, qui enchaîne quelques shoots pour permettre à Atlanta de passer à +10 (84-74).

Lloyd Pierce apprécie l’état d’esprit de son groupe

En face, les cadres ne sont pas dans un grand soir, Kyle Lowry étant extrêmement maladroit et Pascal Siakam ayant bien du mal à imposer sa vitesse. Fred VanVleet est lui poussé vers la zone intermédiaire, où il doit faire des choix et où il est clairement moins à l’aise. Heureusement pour Nick Nurse, Chris Boucher est intenable avec notamment son drôle de shoot catapulte à 3-points, les pieds dans le ciment. Mais ça fait mouche, et Toronto ne craque pas.

Atlanta fait pourtant toujours la course en tête, à deux ou trois possessions durant tout le quatrième quart-temps. Car les Raptors n’arrivent pas à placer le « run » qui leur permettrait de revenir à hauteur.

À 3m30 de la fin, Trae Young tricote mais réussit un tri très compliqué à 3-points. 119-110. Kyle Lowry répond finalement de loin et les Raptors ont même l’occasion de recoller à une possession, mais John Collins contre Pascal Siakam et, sur l’attaque qui suit, Cam Reddish sert Trae Young qui envoie Clint Capela au alley-oop !

L’illustration du bon état d’esprit des Hawks pour rebondir (132-121) après trois défaites.

« C’était un super match pour nous parce que l’état d’esprit était bon », appréciait d’ailleurs Lloyd Pierce. « 31 passes décisives, c’est comme ça qu’on crée un bon état d’esprit. La balle bouge, les gars sont impliqués, ils ont le sentiment de faire partie de chaque action. On a réussi des actions simples toute la rencontre. »