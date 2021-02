Pour Ricky Rubio, les Wolves ne savent pas conclure

Les problèmes sont nombreux à Minnesota. Une double statistique illustre à merveille ce constat : les Wolves sont en même temps la pire attaque (à égalité avec Cleveland) et la pire défense de la ligue. Il n’est donc pas étonnant de voir la franchise de Minneapolis être la pire équipe de la ligue, à égalité avec Detroit.

Surtout, les Wolves sont des proies faciles et sont très souvent largement dominés lors des rencontres. Et quand ils jouent enfin une fin de match serrée, ils sont en manque de repères. C’est la thèse de Rick Rubio.

« On n’a pas été dans tellement de situations serrées car on a perdu beaucoup de matches avec des gros écarts », constate l’Espagnol, alors que lui et ses coéquipiers ont gâché une avance de 16 points contre San Antonio et totalement manqué leur dernier quart-temps. « Je pense que, dernièrement, on apprend à rester dans les matches, à aborder les rencontres serrées. Maintenant, on doit conclure. On n’est pas prêt à jouer des matches accrochés. »

« Certains joueurs n’ont pas connu ces situations en NBA »

Dans ce dernier acte contre San Antonio, face à des Texans qui revenaient petit à petit, les Wolves ont été complètement débordés. Ryan Saunders a bien essayé, avec deux temps-morts, d’éviter le naufrage, mais rien n’a empêché Gregg Popovich et ses troupes de l’emporter. « On est en apprentissage pour les fins de match », estime le coach. « Certains joueurs n’ont pas connu ces situations en NBA. »

Comme Karl-Anthony Towns n’est pas là actuellement, que le rookie Anthony Edwards est encore jeune, c’est bien à D’Angelo Russell de prendre ses responsabilités et les tirs importants dans les moments chauds. Face aux Spurs, l’ancien de Brooklyn, qui a connu les playoffs avec les Nets, a pris six shoots dans les cinq dernières minutes.

« C’est difficile de battre des équipes aussi bien coachées », estime D’Angelo Russell. « On doit tout faire pour ne pas se battre nous-mêmes. Il y a des millions de choses qui traversent nos esprits. C’est dur de faire le bon choix. On doit se préparer, s’entraîner et le résultat suivra. De mon côté, pendant le match, j’essaie d’impliquer mes coéquipiers, de leur donner confiance et du rythme. Ensuite, en fin de match, je suis plus agressif. »