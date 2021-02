Eh oui, cela fait déjà 10 ans que la NBA propose chaque semaine un bêtisier, et voici un best-of de ce qu’on appelait autrefois des « bloopers ». En vedette, le marcher de Russell Westbrook, la passe dans le dos de Kendrick Perkins ou encore les remises en jeu ratées d’Eric Gordon et Eric Bledsoe. Sans oublier les oublis défensifs de JR Smith et d’Otto Porter Jr.

Dommage que ça ne dure que deux minutes et on note d’ailleurs un absent de marque : JaVale McGee !