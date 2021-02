Houston se relance face aux Grizzlies mais perd Christian Wood

Après avoir manqué la rencontre face au Thunder pour assister aux funérailles de sa grand-mère, John Wall est de retour, et il est le premier à se mettre en évidence. Deux tirs primés de suite puis une passe pour Jae’Sean Tate, et Houston s’échappe (9-4). On note que les Rockets jouent quasiment avec quatre joueurs du même côté, et ça laisse beaucoup d’espace dans l’axe, mais aussi évidemment à l’opposé.

Même s’il n’a pas le même jeu que Clint Capela, Christian Wood enchaîne les alley-oop, et Houston garde la main (17-11). En face, Dillon Brooks surnage et Ja Morant ne pèse pas sur le jeu. Mais Gorgui Dieng plante un 3-points dans le corner, puis Brooks l’imite, et les Grizzlies reviennent à égalité après douze minutes (27-27).

Un gros coup de Tate

Moment choisi par Tate pour prendre les choses en main. Le rookie en provenance d’Australie se lâche en attaque, et sa patte gauche donne sept points d’avance aux Rockets (34-27). En face, un autre rookie se met en évidence, c’est le shooteur Desmond Bane, bien trouvé par Morant. Le meneur des Grizzlies s’en va défier les intérieurs de Houston avec un superbe « hang time », et Memphis joue mieux. Le retour de Kyle Anderson fait du bien, et les locaux repassent devant (43-42).

Sauf que ça réveille surtout les Rockets. Tucker donne le ton avec un 3-points dans le corner, et c’est Wall qui prend la suite. Sa vitesse déstabilise les Grizzlies, et il se régale dans le drive-and-kick.

Et lorsqu’il rate son lay up, Danuel House Jr remet dedans avec la faute. Houston offre son meilleur visage avec des feintes, des fausses pistes et des renversements du jeu, et c’est Christian Wood, tout seul à l’opposé, qui donne 13 points d’avance avec un nouveau 3-points (60-47).

Wood sort sur fauteuil roulant

Au retour des vestiaires, le scénario reste le même avec une alternance entre les 3-points et le alley-oop de Christian Wood. Houston a bien le match en main, et l’écart enfle pour atteindre les 25 points (74-49). À cheval sur les deux mi-temps, les Grizzlies viennent d’encaisser un 29-4 ! Malheureusement, cette belle prestation est ternie par la vilaine entorse à la cheville de Wood. Il essaie de shooter ses lancers, mais il quitte ses coéquipiers en fauteuil roulant, et ce n’est pas bon signe…

Memphis en profite pour tenter un comeback mais le « very small ball » de Houston tient bon. La défense est haute mais Gordon puis Wall n’ont aucun problème pour planter de très loin (77-54).

Grâce à un Ja Morant plus agressif et un Brandon Clarke dominateur dans les airs, les Grizzlies signent un 10-0 pour revenir sous 15 points d’écart (77-64). Sauf que Wall, bien que très maladroit, crée du jeu et son duo avec Tate fonctionne bien. À eux deux, ils redonnent 20 points d’avance (90-70) au début du quatrième quart-temps.

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance et ils vont faire mieux que ça. Grâce à Sterling Brown et Ben McLemore, toujours à coup de 3-points, les Rockets se détachent à nouveau et on retrouve les 25 points d’écart (108-83). Il reste cinq minutes à jouer, et Taylor Jenkins décide qu’il est temps de lancer le « garbage time ». Il envoie ses remplaçants sur le terrain, et John Konchar et Gorgui Dieng signent un 16-2 pour ramener les Grizzlies à -11 (110-99).

Le problème, c’est qu’il reste moins d’une minute à jouer, et Houston s’impose finalement 115-103. Un beau succès après la fessée reçue à OKC mais la perte de Christian Wood, sans doute pour plusieurs matches, coûte cher.