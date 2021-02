Myles Turner veut toujours devenir le meilleur défenseur de la ligue

Même une fracture « légère » de la main, contractée il y a deux semaines, n’a pas arrêté Myles Turner. Le pivot des Pacers est toujours aussi performant au contre puisqu’il a encore repoussé cinq tirs mardi contre Memphis.

Meilleur contreur de la ligue avec 3.9 blocks par match, Myles Turner est concentré sur ce travail défensif et veut prouver à tous qu’il est l’un des éléments les plus performants de ce côté du terrain.

« On peut bien être le meilleur contreur de la ligue et ne pas être élu dans une des All-Defensive Teams », rappelle-t-il à ESPN, puisqu’il a connu cette mésaventure en 2018/19. « Mon moteur cette saison va au-delà de ça, de la protection du cercle. Je veux montrer à la ligue ce que ceux d’Indiana savent depuis des années maintenant : je suis un grand défenseur et j’en suis fier. »

« Défensivement, je fais des différences, je change les matches »

Pour cela, le pivot des Pacers a effectué un travail physique et mental pendant l’intersaison. En mettant l’accent sur le bas de son corps, ses hanches notamment, le joueur a gagné en agilité pour devenir plus performant sur des situations de pick-and-roll ou pour s’occuper des joueurs extérieurs.

Il a aussi étudié des références dans ce domaine comme Kevin Garnett et Chris Bosh, qui étaient des excellents défenseurs, polyvalents et capables de couvrir beaucoup de terrain, en passant du poste bas à la ligne à 3-pts.

Résultat : il a gagné en volume. Puis, comme les Pacers de Nate Bjorkgren utilisent davantage la défense de zone qu’avec Nate McMillan, le pivot peut rester près du cercle et cueillir les extérieurs qui montent au panier. Il conteste presque 14 tirs par match (13.7) et son impact est saisissant : quand il est sur le parquet, sur 100 possessions, Indiana n’encaisse que 104.3 points alors que lorsqu’il est sur le banc, c’est 113.8 points…

« Défensivement, je fais des différences, je change les matches », se réjouit-il, lui qui a contré 16 shoots (deuxième de la ligue derrière Rudy Gobert, 17 tirs contrés) en dernier quart-temps et prolongation cette saison. « Dans le dernier quart-temps, je suis encore plus concentré. On a gagné beaucoup de matches avec ma défense. J’assure les arrières de mes coéquipiers et ça rend les choses plus faciles pour tout le monde. »

« J’ai l’opportunité de faire quelque chose de spécial : devenir le défenseur de l’année »

Dans le même temps, il réalise aussi sa meilleure saison offensivement avec 14.5 points de moyenne à 51% de réussite au shoot (comme en 2016/17). Mais ses prestations offensives restent assez irrégulières, ce qui n’est plus un problème d’après ses coéquipiers.

« Il est plus mature dans son approche du jeu, dans son écoute, dans son leadership », assure Justin Holiday, qui est à Indiana depuis octobre 2019. « Il fait un remarquable travail et laisse le jeu venir à lui. Même s’il ne shoote pas bien, il conserve un impact sur les matches. »

Comme il l’avait déjà exprimé en avril 2019, Myles Turner conserve un objectif principal dans un coin de sa tête.

« Mes premières années dans la ligue, j’avais des buts à long terme : gagner le titre, devenir All-Star, faire ci, faire ça. Mais je dois davantage penser au court terme. Je suis à un point de ma carrière où, chaque saison, je dois progresser. Cette année, j’ai l’opportunité de faire quelque chose de spécial : devenir le défenseur de l’année. »