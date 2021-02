NCAA : le Tennessee d’Yves Pons renversé par les Rebels d’Ole Miss !

Après sa belle victoire face à Kansas dimanche dernier, mené par 17 points de Yves Pons, Tennessee était sur la bonne dynamique pour se déplacer à Oxford, Mississippi.

Mais les Vols ont précisément manqué de volonté dans ce match, se montrant inconstants en attaque, avec notamment 12 minutes et des poussières sans pouvoir inscrire le moindre panier…

Résultat des courses : Tennessee a dû concéder une défaite surprise face aux Rebels de Ole Miss (52-50) au terme d’une superbe fin de match de Devontae Shuler, qui a scoré 7 de ses 15 points dans le sprint final.

« On était en contrôle du match pendant la majorité du temps mais on n’a pas été assez dur pour le finir », a commenté Yves Pons, auteur de 13 points et meilleur scoreur de son équipe pour la quatrième fois de suite. « Ils nous ont mis la pression et nous ont fait reculer et on n’a pas su répondre. On a perdu beaucoup trop de ballons. Défensivement, on a été bien je pense mais c’est offensivement que ça a coincé avec une mauvaise exécution des systèmes et pas assez d’agressivité. »

Des Vols limités offensivement

Les Rebels ont effectivement instillé le doute dans l’équipe de Tennessee au retour des vestiaires, provoquant 11 balles perdues (sur 16 au total), avec cette douzaine de minutes sans le moindre panier à se mettre sous la dent pour les Vols. Mississippi restait pourtant sur 7 défaites lors de ses 10 dernières rencontres et n’avait plus battu une équipe « classée » depuis deux ans. Ce revers devrait réveiller Tennessee qui pensait bien avoir trouvé son rythme de croisière après sa victoire de référence face à Kansas.

« J’essaye de montrer l’exemple en étant agressif, en jouant dur des deux côtés du terrain et en essayant de motiver les gars à jouer aussi de manière agressive. Il faut apporter le plus d’énergie possible pour en générer au sein de l’équipe » expliquait ainsi le Français.

Auteur de son quatrième match de suite à 10 points ou plus, sa plus longue série de la saison, dont un match à 20 points, 5 rebonds et 2 contres dans la défaite face à Missouri, Yves Pons tourne à 16 points et 4 rebonds de moyenne, à 63% de réussite (24/38 aux tirs) dont 47% à 3-points (7/15) sur ses quatre dernières apparitions.

Désormais à 4 défaites et 12 victoires, ce dernier revers ne vient pas tout remettre en cause pour Tennessee, mais il vient certainement remettre au premier plan les problèmes offensifs des Vols…

Le récap complet

Bonus : les 17 points de Yves Pons face à Kansas

