Quand Steve Kerr jouait les chauffeurs pour emmener Jaylen Brown voir des matches des Warriors…

Quand Steve Kerr était assistant de Gregg Popovich à la Coupe du monde 2019, ce n’était pas la première fois qu’il était proche de Jaylen Brown. En fait, l’arrière/ailier des Celtics et le coach des Warriors se connaissent depuis plusieurs années. Cinq ans exactement. À l’époque, Jaylen Brown est en effet freshman à l’université de California, et dans son équipe, il y a un certain Nick Kerr, le fils de Steve.

Pour certains matches des Warriors, Jaylen Brown s’invitait donc dans la voiture des Kerr pour se rendre à l’Oracle Arena. « En fait, j’avais Jaylen quelques fois dans la voiture quand il venait voir le match avec mon fils. Je me souviens qu’à l’époque, je lui hurlais dessus pour qu’il n’en parle pas car je pensais que ça pouvait être considéré comme une violation comme il était attendu en haut de la Draft. On en rigolait » raconte ainsi Steve Kerr.

« Il avait besoin d’une structure, et Boston lui a donné »

À l’époque, Jaylen Brown a 19 ans, et ses 29% à 3-points et 65% aux lancers-francs inquiètent pour un extérieur. Et sa fin de saison, à moins de 8 points de moyenne, avec un dernier match à 4 points et 7 balles perdues dans la défaite au premier tour de la « March Madness » plombe pas mal sa cote auprès des scouts. Mais Boston distingue un gros potentiel, et le choisit carrément en 3e position de la Draft !

« C’était un joueur brut à l’université. Il n’avait pas les qualités actuelles » rappelle Steve Kerr. « Il avait besoin d’une structure, et Boston lui a donnée. Mais le plus important, c’est que c’est un incroyable bosseur. C’est quelqu’un qu’on voit faire le nécessaire pour devenir le joueur qu’il veut devenir. »

De manière générale, le coach de Golden State ne tarit pas d’éloges sur Jaylen Brown et son alter ego Jayson Tatum. « Ils font partie de cette espèce rare de joueurs qui peuvent tout faire, et qu’on recherche tous. Ils ont la taille et la vitesse pour défendre sur n’importe quel poste. Ils ont les qualités pour marquer depuis n’importe quel endroit du terrain. Ils peuvent marquer à 3-points, sur transition, mettre de gros dunks, et ils ont leurs appuis pour marquer sur demi-terrain. Pour moi, les deux sont l’archétype du joueur qu’on recherche tous. »

Et pour ne rien gâcher, ce sont deux supers mecs.

« Ce qui les rend encore meilleurs, ce sont leurs qualités humaines, leur éthique de travail et cette complicité qu’ils créent dans un groupe. Ce sont des gars plaisants à coacher et des gars plaisants comme coéquipiers. Quand on a ce mélange de gars vraiment bien et ses qualités tombés du ciel, ça donne une super combinaison. »