Kyrie Irving avait encore gardé le meilleur pour la fin

C’était le choc de la soirée et il a tenu toutes ses promesses ! Alors que les matches des Nets affichent une audience TV en hausse de près de 70% depuis le début de saison, les téléspectateurs ont été gâtés avec cette victoire (124-120) obtenue à l’arraché dans le dernier quart-temps.

Comme face au Heat il y a 10 jours, c’est Kyrie Irving qui a fait la différence, plantant 8 points de suite au cœur d’un 13-0 décisif et renversant. En retrait par rapport à Kevin Durant et James Harden depuis la création de leur « Big Three », le meneur semble être l’électron libre et celui capable de faire la différence dans le dernier quart-temps. Surtout face aux gros. Maintenant, il va falloir montrer la même détermination face aux « petits ».

« Chaque match doit être important pour nous, et on doit le montrer. Ce soir, c’était facile de se montrer et on l’a fait » réagit Kyrie Irving, auteur de 39 points. « Après le match, on a discuté du fait de jouer ensemble contre les formations qui n’ont peut-être pas le même bilan, quand on joue simplement à leur niveau ou alors quand on n’affiche pas les efforts nécessaires. On doit s’habituer à jouer comme il faut à chaque match. On doit avoir cet orgueil de jouer comme ça à chaque match et prendre conscience que chaque équipe donnera le meilleur d’elle-même face à nous. On fait partie de ces équipes, mais on doit continuer à gagner ce respect. »

Comme l’explique Kyrie Irving, ce n’est pas difficile d’être motivé quand on affronte les Clippers, leaders de la NBA avant la rencontre. C’est même le match idéal pour envoyer un message. « On savait qu’ils étaient motivés à l’idée de nous affronter, et on voulait faire bonne impression » poursuit l’ancien Cavalier, tandis que James Harden confirme que Brooklyn voulait envoyer un message : « Je pense comme lui ».

Pour envoyer un message, il faut aussi se retrousser les manches, et pendant que James Harden insiste sur l’aspect défensif, Kyrie Irving s’attarde sur la qualité générale du match. « On était à leur niveau ce soir. On savait ce qu’ils allaient apporter, et c’était un match excitant. C’était une grande compétition pour les meilleurs joueurs du monde, quelques uns des meilleurs joueurs du monde qui s’affrontent dans un match télévisé. »

Pour Steve Nash, très fier de ses troupes, un chiffre à retenir : le 45% aux tirs des Clippers. « Les joueurs ont répondu. Il y avait le meilleur bilan de la NBA en face d’eux, et il a fallu sortir une belle performance. Ils ont été très compétitifs. Ils le voulaient vraiment, et c’est ce qu’il fallait faire. Pour nous, c’est la clé. Il faut jouer avec cette mentalité et cette concentration pour progresser chaque soir. On sera une bonne équipe si on le fait. »