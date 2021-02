Un Top 10 entre force et douceur, avec Damian Lillard qui se joue de Russell Westbrook pour aller claquer le dunk ligne de fond, alors que Kelly Oubre Jr. passe sa frustration sur Daniel Theis.

Côté force, on trouve les dunks de Jaylen Brown, Davis Bertans et Cole Anthony alors que côté douceur, on profite des arabesques de Kyrie Irving et Stephen Curry, qui évitent les défenses pour glisser le ballon dans le cercle.