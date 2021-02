Le MVP de la nuit : Fred VanVleet, un record sans oublier d’où il vient

Non-drafté à sa sortie de Wichita State, car jugé trop petit ou simplement pas assez bon pour pouvoir briller en NBA, Fred VanVleet s’est fait une place dans la ligue avec sa force de caractère et son énergie de tous les instants.

Le « combo guard » a bossé, et ce match à 54 points illustre simplement ses progrès, sans effacer ce qu’il est.

D’ailleurs, à l’issue de ce double record au scoring (record de franchise et record pour un joueur non-drafté), Fred VanVleet semblait beaucoup moins enthousiaste que ses camarades ou que ses anciens coéquipiers, DeMar DeRozan tweetant et l’appelant pour le féliciter d’avoir effacé ses 52 points.

« C’était facile », expliquait même le héros du jour. « Je ne veux pas manquer de respect au Magic, mais sur la plupart de mes tirs, j’étais ouvert. Ils étaient en rythme. Il s’agissait de bons tirs, dans le rythme de l’attaque. C’est pour ça que j’ai pu rester patient, faire l’impasse lorsqu’il y avait des prises à deux et refuser les mauvais tirs, parce que j’ai pu obtenir tous mes points autrement. Même s’il y a eu un ou deux mauvais tirs, trop rapides. »

« C’est un gagnant, c’est aussi simple que ça. Il veut gagner, et il veut aider son équipe à gagner au plus haut niveau. Voilà pourquoi il est spécial »

Fidèle à lui-même, alors que Toronto avait fait l’écart, Fred VanVleet a donc continué à jouer avec l’énergie qui le caractérise, torpillant une contre-attaque de Terrence Ross que beaucoup d’autres auraient laissé filer.

Il a même engueulé ses camarades, qui le cherchaient trop, au lieu de rester dans les principes offensifs de l’équipe.

« La plupart des tirs étaient en rythme, créés par l’attaque, dans le rythme du match. J’ai même dit aux gars de continuer de jouer. Je pouvais sentir qu’ils commençaient à me chercher et qu’ils ne regardaient plus le cercle. Je voulais davantage gagner qu’atteindre les 50 points. Je voulais juste continuer de jouer avec le coeur pur, et laisser le jeu venir à moi. Et j’ai finalement été récompensé pour ça. »

Du pur Fred VanVleet.

« C’est un gagnant, c’est aussi simple que ça », commente son mentor, Kyle Lowry. « Il veut gagner, et il veut aider son équipe à gagner au plus haut niveau. Voilà pourquoi il est spécial. C’est un gars qui joue juste dur et qui fait tout ce qu’il est nécessaire de faire pour gagner des matchs. »

« Il est fait comme ça, c’est son caractère, la façon dont il joue », continue Nick Nurse. « C’est une performance incroyable. C’est dingue pour un joueur non-drafté de faire ça, vraiment. Dingue. Il gagne dans toutes les équipes qu’il a connues, toute sa vie. Il a porté une université de taille moyenne vers des saisons incroyables, il a réussi cet incroyable quatrième quart-temps du Game 6 des Finals… C’est un joueur non-drafté mais simplement un incroyable compétiteur, un incroyable travailleur et un joueur incroyablement intelligent. Tout ça. »