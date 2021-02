Un Fred VanVleet record (54 points) enfonce le Magic

Après avoir reçu le Magic à Tampa, Orlando faisait le court déplacement à Orlando pour une revanche, qui a permis de mesurer les dynamiques inversées des deux formations.

Evan Fournier lance pourtant bien le Magic, qui débute par un 11-0 face à une équipe de Toronto qui connait l’une de ces phases offensives où tout est compliqué, en particulier pour Pascal Siakam, qui rate ses layups et s’agace. Heureusement pour les Canadiens, le poignet de Fred VanVleet est en place et ne refroidira jamais…

« Je savais après mon premier 3-points réussi que j’allais bien shooter » explique-t-il après le match. « J’ai juste essayé de garder mon pied sur l’accélérateur et mes coéquipiers ont fait du beau boulot pour me trouver, et me poser des écrans. Après avoir réussi mon cinquième 3-points, je savais que ça allait être une bonne nuit. »

Une grande nuit, même, puisque Fred VanVleet va écœurer le Magic, d’abord à coups de 3-points, puis en allant vers le cercle quand les défenseurs adverses décideront enfin de ne plus le lâcher.

Record de franchise, record pour un joueur non-drafté…

La paire Fournier/Vucevic aura beau maintenir Orlando à flot deux quart-temps et demi, Cole Anthony s’offrant lui une superbe claquette dunk, la troupe de Steve Clifford va finalement lâcher dans le troisième quart-temps, assommée par les coups de boutoir d’un Fred VanVleet parti vers un record de franchise pour Toronto !

Le Magic dans les cordes, l’arrière finira ainsi la rencontre avec 54 points à 11/14 de loin, effaçant DeMar DeRozan (52) des tablettes canadiennes pour la meilleure marque au scoring de l’histoire de la franchise ! Fred VanVleet s’empare également du record de points inscrits par un joueur non-drafté, effaçant là Moses Malone (53)…

« C’est incroyable et je suis simplement honoré d’être dans la même phrase que ces deux gars », assure le héros du jour, copieusement arrosé par ses camarades dans le vestiaire, et félicité par DeMar DeRozan en appel vidéo. « C’est juste une soirée spéciale à tous les niveaux. J’essaie d’en profiter pour l’instant, mais ce n’est pas un titre ou quelque chose comme ça. C’était un bon match pour moi. Je vais profiter de toute cette reconnaissance pendant quelques heures et me préparer pour la prochain rencontre ».

Avec cette deuxième victoire de suite face à Orlando, les Raptors (9 victoires – 12 défaites) remontent en tout cas doucement au classement à l’Est alors que le Magic (8 victoires – 14 défaites) s’enfonce, Evan Fournier et ses camarades n’ayant plus remporté que 2 de leurs 14 dernières sorties…